Chi è Josciua Algeri?/ L'attore è morto in moto in un incidente questa mattina, 4 marzo 2017

CHI È JOSCIUA ALGERI? L'ATTORE È MORTO IN UN INCIDENTE CON UN FUORISTRADA. INUTILI I SOCCORSI - Chi è Josciua Algeri l'attore morto in un incidente stradale questa mattina? Questi era oltre che attore anche rapper molto conosciuto nel bergamasco dove abitava, precisamente a Pradalunga. Era stato da poco protagonista del film di Claudio Giovannesi ''Fiore'' che doveva essere per lui un grande trampolino di lancio visto che aveva appena ventuno anni e che aveva ricevuto grandi consensi al Festival di Cannes. Aveva vinto il Festival città di Caltanissetta con una canzone rap che aveva scritto quando era stato costretto a passare un periodo in prigione. Fu premiato per la canzone ''A testa alta'' e il riconoscimento gli viene consegnato direttamente da Red Canzian dei Pooh che poi sarà anche presente con lui negli studi di registrazione una volta fuori dal carcere. Se ne va un ragazzo che aveva avuto una vita difficile come aveva raccontato già lui in merito alle difficoltà passate con i suoi genitori da cui era stato tolto appena ad otto anni sballottolato tra case famiglia e comunità.

CHI È JOSCIUA ALGERI? L'ATTORE È MORTO IN UN INCIDENTE CON UN FUORISTRADA. INUTILI I SOCCORSI. LA DINAMICA DELL'EPISODIO - E' morto questa mattina, 4 marzo 2017, l'attore Josciua Algeri in un brutto incidente in moto. Il ragazzo era alla guida della sua moto Yamaha all'altezza della Fiera di Bergamo e al confine con Seriate come racconta il portale online dell'Ansa. Non sono note ancora le dinamiche dell'episodio, ma si sa che la moto si è andata a schiantare contro un fuoristrada Range Rover che arrivava nella direzione opposta. Sul luogo sono arrivati subito i soccorsi con il personale dell'ambulanza che però non ha potuto fare niente visto che il ragazzo aveva perso la vita sull'impatto. Inizialmente è stato difficile identificare Josciua Algeri perchè non portava con sé nessun tipo di documento di riconoscimento. Di sicuro una situazione tragica per un ragazzo giovane che perde la vita appena a ventuno anni lasciando una compagna e la loro bambina che avevano avuto all'incirca un anno fa.

