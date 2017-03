DANIELA ROVERI/ La vittima conosceva il suo aggressore? Prevale il movente economico (Oggi, 4 marzo 2017)

DANIELA ROVERI, ULTIME NOTIZIE: L’OPINIONE DI ROBERTA BRUZZONE SUL GIALLO DELLA MANAGER SGOZZATA (NEWS OGGI, 4 MARZO 2017) - Dell'omicidio di Daniela Roveri, la manager 48enne uccisa lo scorso 20 dicembre nell'androne del suo palazzo a Colognola, tranquillo quartiere residenziale di Bergamo, non si conosce ancora il responsabile. Le indagini, infatti, ad oltre due mesi dal delitto sembrano essere giunte su un binario morto senza ancora portare ad un nome o al volto dell'assassino della donna. Ad oggi, dunque, non esisterebbe una pista specifica sulla quale gli inquirenti avrebbero deciso di focalizzare maggiormente la loro attenzione. Come rivela il quotidiano Il Giorno, le due piste iniziali - quella passionale e quella lavorativa - sarebbero ormai state del tutto abbandonate. Resterebbe ancora in piedi quella dei vicini di casa ma anche in questo senso non sarebbero emersi riscontri relativi a possibili attriti o conflitti con la vittima o i suoi familiari. L'attesa svolta poteva giungere dal ritrovamento tra le mani di Daniela Roveri di alcuni capelli spezzati, ma dopo un'attenta analisi non è stato possibile risalire ad un profilo genetico in quanto privi di bulbo. Si attende invece ancora il risultato degli esami compiuti sul materiale rinvenuto sotto le unghie della 48enne ma anche in questo senso le speranze sarebbero piuttosto flebili. Intanto, la nota criminologa Roberta Bruzzone ha fatto il punto della situazione sul caso di Daniela Roveri tra le pagine dell'ultimo numero del settimanale Giallo ed a proposito delle piste al vaglio degli inquirenti, ha rivelato come questi ultimi siano sempre più proiettati verso il movente economico piuttosto che passionale. Come sappiamo, la manager d'azienda fu sgozzata con un unico taglio alla gola inferto con lucida quanto inquietante precisione verso l'ora di cena, intorno alle 20:30, proprio quando Daniela stava rincasando nel medesimo appartamento che condivideva con l'anziana madre. La Bruzzone ha voluto ribadire come il palazzo il cui androne si è trasformato nel luogo del delitto, si trovi in una zona di Bergamo residenziale e molto tranquilla, tale da far indebolire la pista del tentativo di rapina poi culminata in omicidio. "Chi ha ucciso Daniela, a mio avviso la conosceva", ha commentato Roberta Bruzzone. L'assassino della manager, dunque, avrebbe atteso proprio quel momento per colpirla, approfittando anche del fatto che la sua vittima mai si sarebbe aspettata un gesto simile da parte del suo aggressore. Non è un caso se sul corpo della Roveri non siano state riscontrate lesioni da difesa o da minaccia. Ad alimentare la tesi della conoscenza tra vittima ed aggressore, anche il fatto che neppure i vicini, ampiamente sentiti in questi due mesi, abbiano mai notato nulla di sospetto sia prima che dopo il delitto di Daniela Roveri. "In questi casi risulta di importanza cruciale ricostruire il più dettagliatamente possibile il profilo vittimologico", ha aggiunto la criminologa. Ciò servirebbe a individuare più facilmente "le possibili aree di conflitto nella vita della vittima". Occorrerebbe, a suo dire, una "autopsia psicologica" al fine di scandagliare ogni dettaglio anche insignificante del privato di Daniela. "Solo così, a mio avviso, si riuscirà a dare un nome e un volto al suo assassino", ha chiosato Roberta Bruzzone.

© Riproduzione Riservata.