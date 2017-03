EUTANASIA?/ Giovanna, malata di Sla: nessuna compassione, la mia vita è un dono

La morte per suicidio assistito di dj Fabo ha messo in moto una campagna mediatica realmente imponente a favore dell'eutanasia, costruendo un'evidenza pubblica che è pressoché impossibile scalfire. E questo proprio mentre la politica — la cui miseria sta sotto gli occhi di tutti — sta affrontando questo delicatissimo tema.

Di fatto ciò che a tutti sembra ovvio è che la vera compassione sta nel risparmiare alle persone condizioni di vita che appaiono francamente intollerabili. Ed evidentemente, chiunque, quale che siano i suoi principi ideali, anche magari contrari all'eutanasia, non può non sentirsi toccato su questo punto.

Questo mi fa pensare che l'argomento "compassionevole" in questo momento porti oggettivamente le opinioni a propendere per la soluzione della cosiddetta "buona morte".

Mi chiedo quale altro argomento potrebbe permetterci una visione più intera della realtà, o comunque aprire una prospettiva inedita e forse anche più suggestiva.

Mi colpisce che in questo compatto muro mediatico di cui dicevo si sia aperta però una piccola falla. La grande informazione non ha potuto ignorare il caso di una donna, semplice madre di famiglia, residente in una cittadina alle porte di Milano.

Si tratta di Giovanna De Ponti, sposata Conti, di Bresso, malata di Sla, attualmente dipendente da macchine che ne permettono la sopravvivenza e totalmente immobilizzata. Muove solo gli occhi, che leggendo una tabella trasparente con le lettere le permettono di comunicare, e la bocca che le permette di sorridere.

Ho avuto la immensa grazia di conoscerla già ormai da diversi anni, da quando ancora era sana. E fino a quel punto non è che la vita fosse stata per lei una passeggiata: sposata felicemente con sei figli, uno più bello e intelligente dell'altro, a quarant'anni le è stato ammazzato il marito a seguito di una rapina sempre rimasta impunita.

E lei, sostenuta dalla famiglia e da una comunità di amici, ha tenuto duro portando quasi tutti i figli alla soglie dell'età adulta e del matrimonio. Poi, intorno ai sessant'anni, la malattia.

Il decorso è stato rapido, in tre anni ha perso qualsiasi autonomia, compresa nutrizione e respirazione. Ma io non l'ho mai vista in posizione di chi semplicemente subisce. Ha accettato tutte queste condizioni con una misteriosa e drammatica "curiosità" (uso con molta cautela questo termine, ma non so trovarne uno migliore), desiderosa di scoprire che cosa la vita, anche nelle sue tenebre, comunque le avrebbe rivelato.

Al punto da desiderare di testimoniare questa sua ricerca attraverso un libro, un favola per bambini che lei aveva scritto dopo la morte tragica del marito e che ora desiderava ripubblicare in una veste più bella e ambiziosa.

Mi ha fatto la grazia di chiedermi di aiutarla in questa impresa. Il libro è uscito il Natale di due anni fa, e lei ne ha scritto le ultime pagine dettandole con il sistema laboriosissimo della tabella: per scrivere due pagine ci sono voluti diversi giorni di dettatura. Ma lei non si è mai scoraggiata.