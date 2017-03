Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 4 marzo: i numeri vincenti! (conc. 27/2017, sabato)

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - E si arriva così alle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, sabato 4 marzo 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la 27esima attesa puntata di metà settimana e fine febbraio 2017. Le feste sono passate e lontanissime ormai, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Veniamo dall’ultima estrazione con vincita clamorosa a Mestrino, il 6 di nuovo uscito nel giro di non moltissimi mesi di distanza. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a subito a fare cappotto, sfidando scaramanzie e tradizioni che non vogliono premi troppo ravvicinati. Insomma, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia sempre incagliate nell’emergenza sismica, eccoci qui per un nuovo concorso, the show must go on… Il ventisettesimo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 27/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super: siamo così certi che la serata sarà “l’ennesimo fiasco” come vostra moglie da mesi ripete ogni volta che comprate il vostro biglietto Sisal? I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… ecco, andatelo a spiegare ai simpatici vincitori dell’ultimo concorso. È finita ad Aosta la vincita più alta al 10eLotto della giornata di giovedì’. Con una puntata da 20euro nella modalità di gioco frequente un “6” ha regalato 53.191,49 euro grazie ai numeri 8-9-12-38-42-65. Si festeggia anche a Gangi, in provincia di Parma dove con un “9” e una giocata da un euro è arrivato un premio da 31.914,89 euro. Stessa sorte per altri due giocatori a Montefalco (in provincia di Perugia) e Palermo: identica la puntata, il punteggio indovinato e la vincita. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 MARZO 2017): CACCIA AL “NUOVO” 53 - Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La 27esima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto non troviamo più il 53 Nazionale, che dopo 257 turni ha segnato il record assoluto di centenari. Rivoluzionata la classifica dei numeri meno frequenti del Lotto, con al primo posto che spetta ora a Bari con il 21 fermo da 140 turni. Doppia mancanza a Napoli, con il 66 e il 3 che mancano rispettivamente da 109 e 105 tornate, a Torino invece l’13 non si vede da ben 93 tornate. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 MARZO 2017): I RECORD DEL SUPER! - I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? Si riparte da 13.900.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco, nonostante solo pochi giorni fa la grande vittoria del 6 a Mestrino ha “rubato” il jackpot dei record… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte spettacolare delle vincite record.. Vola oltre i 110 milioni di euro la raccolta per il mese di febbraio 2017 di SuperEnalotto e SuperStar: un risultato ottenuto anche grazie al Jackpot da 93,7 milioni di euro centrato sabato scorso a Mestrino, in provincia di Padova. Una vincita che si piazza al settimo posto nella storia del concorso. Nel frattempo da inizio anno non sono mancate anche altre vincite di rilievo: solo con i premi di seconda categoria più importanti ai giocatori nel 2017 sono tornati in vincita altri 2,6 milioni di euro. Jackpot a parte, il colpo più ricco è stato un doppio 5 Stella da 596mila euro centrato lo scorso 19 gennaio grazie una giocata sulla Bacheca dei sistemi della Sisal. Ora la caccia al nuovo jackpot riparte…

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 MARZO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 77 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 61 e 50 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 13,9 milioni di euro. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 MARZO 2017): LE QUOTE - 13,9 milioni di euro: tanto vale il Jackpot del SuperEnalotto per il nuovo concorso che si svolgerà questa sera. Sappiamo bene che meno il montepremi si fa vedere, più sale il bottino, per la grande felicità di tutti i giocatori ovviamente. Prosegue intanto la gara per conquistare tutti i premi: ai blocchi di partenza anche tutti i vincitori che hanno registrato una delle quote minori durante l'ultimo appuntamento. Il primo posto delle vincite è stato conquistato dal 5, con una quota i 167.754,03 euro, distribuiti ad un unico fortunello. Secondo posto invece per il 4+ da 36.043 euro, destinati a 4 vincitori, e a seguire il 3+ che ha premiato 129 giocatori con 3.293 euro a testa. 470 i tagliandi vincenti che hanno conquistato il premio del 4, pari a 360,43 euro, mentre il 3 ha regalato 6,34 euro a 251.952 vincitori. Si chiude il giro con le storiche quote standard, guidate dal 2+ e dai suoi 100 euro: i vincitori sono stati 1.971. I biglietti fortunati che hanno centrato il 2+ sono stati invece 14.634, che conquistato 10 euro cadauno. Si chiude del tutto con 5 euro a testa per tutti i 32.855 giocatori che hanno realizzato lo 0+.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 MARZO 2017): LE VINCITE - Il Lotto apre di nuovo i battenti ad un nuovo concorso, che questa sera potrà contare anche sulla presenza del 10eLotto. Tavola imbandita e ricca di premi per tutti i giocatori che questa sera troveranno posto per conquistare le quote di casa Sisal. Sbancato il Lotto, in particolare, nell'ultima estrazione, grazie ad una vincita di oltre 124 mila euro. Il fortunello è della provincia di Belluno, precisamente di Farra d'Alpago, che ha centrato una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla Nazionale. Seeondo posto invece per la provincia di Lecce: è di Veglie il vincitore che ha realizzato un terno e tre ambi su Napoli. In tutto, il gioco ha distribuito premi per un totale di ltre 236 milioni di euro. Per il 10eLotto, la prima vincita ha baciato invece Aosta, con un 6 giocato in modalità frequente ed un premio da più di 53 mila euro. Si prosegue con due vincite, finite a Palermo e Montefalco (Perugia), dove sono stati destinati quasi 32 mila euro. Vincita analoga anche per la provincia di Parma grazie ad un 9 realizzato da un fortunello di Gangi.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 MARZO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Si riprende a volare grazie al SuperEnalotto, ma ancora di pià con il Jackpot. Chi vincerà? In attesa di scoprire se il nostro nome comparirà nella lista dei più fortunati, immergiamoci nel fantastico mondo delle vincite, dando uno sguardo alle molteplici possibilità con cui affrontare una prima spesa. Il progetto di KickStarter che abbiamo scelto oggi per voi sarà di sicuro gradito a tutti gli appassionati di bike e velocità. Volta permetterà infatti di raggiungere le 40 miglia orarie, grazie ad una struttura leggera in grado di sfidare intemperie e resistenze atmosferriche. Piccola, compatta, facilmente maneggevole e dotata di cestino. Il meglio di una linea cross che unisce il lato city, grazie al comodo porta pacchi posizionato sulla parte anteriore. Il gradimento del pubblico è stato alto finora, raggiungendo il 187% dei like. Ancora 41 giorni di tempo per trasformare Volta in una realtà, ma per fortuna non dovremo attendere molto per i numeri vincenti. Pronti? Ancora pochissimo e sapremo tutto!

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 MARZO 2017): LA SMORFIA - Siamo pronti per dare i numeri del Lotto? Ovviamente non parliamo di quelli vincenti, anche se la speranza rimane sempre, ovviamente, proprio quella. Ancora tantissimi giocatori devono recarsi in ricevitoria per fare la loro puntata, mentre altri si sono già organizzati per tempo ed hanno tutto pronto per scoprire le novità dell'estrazione di oggi. Ma rimaniamo concentrati e scopriamo cosa ha da dirci oggi la smorfia napoletana sulla news che abbiamo trovato per voi. Si sente spesso parlare di iniziative divertenti come A cena con il delitto, dove i partecipanti possono unire la culinaria all'arte investigativa. Un modo alternativo per trascorrere la serata fuori dai canoni dell'abitudine, ma che per Anatomy Lab Live ha comportato uno step successivo. La nuova realtà inglese prevede infatti non solo una cena ricca, ma anche la possibilità di dissezionare un cadavere. Ovviamente finto, ma molto vicino alal realtà. L'idea di Sam Piri affonda nell'interesse mostrato dai suoi alunni per la biologia ed ha voluto fare il passo successivo. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la cena, 43, il cadavere, 47, l'autopsia, 46, l'originale, 66, e l'inglese, 22. Come Numero Oro scegliamo invece la biologia, 9.

I NUMERI VINCENTI DEL 10ELOTTO, SUPERENALOTTO E LOTTO DI OGGI SARANNO DISPONIBILI DALLE 20:20

© Riproduzione Riservata.