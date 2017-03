IL RITO DEI TACCHINI/ Video, il girotondo attorno al gatto morto è virale: milioni di visualizzazioni

LA MARCIA DEI TACCHINI, VIDEO: IL CERCHIO ATTORNO AL GATTO MORTO DIVENTA UN CASO VIRALE… - Una marcia, un “rito” e il web si scatena: una ventina di tacchini girano attorno, come fosse un rituale religioso tribale, attorno ad un gatto morto. No, non è una scena post-datata di Hitchcock e neanche una costruzione posticcia fatta da qualche nerd al computer mixando immagini vere. No, nulla di tutto questo: è un semplice video che da giorni gira sul web e che sta diventando un vero caso virale (se sta pensando a che punto siamo arrivati con gli abissi della psiche umano post-tecnologica, avete perfettamente ragione). Dei tacchini a passo cadenzato girano attorno ad un gatto morto in mezzo alla strada in mezzo ai boschi a fare da sfondo e l'atmosfera degna di una veglia funebre. Tutto qui, eppure la grande interpretazione sui social sta provano strade impensabili per spiegare questo fatto; chi ha girato il video e poi postato su Twitter, @TheReal_JDavis ipotizza che i tacchini stiano cercando di dare al gatto una decima vita. Infatti più che una scena di “Uccelli” sembra più un inquietante sequenza di Eyes Wide Shut. Ma che ci fanno dunque questi tacchini “imperiali” attorno alla carcassa dell’animale morto? I colleghi di Vice hanno addirittura contattato degli importanti ornitologi per farsi dare qualche spiegazione; «seguono il loro leader, e questo è un comportamento normale, ma per qualche motivo il leader sta girando in circolo intorno al gatto morto», ritiene Daniel A Cristol, ornitologo presso il College of William and Mary di Williamsburg, in Virginia. «Gli uccelli controllano con un occhio solo gran parte del loro campo visivo, per cui se devono camminare e tenere d'occhio qualcosa, cammineranno in cerchio», conclude l’ornitologo, con il mistero che si infittisce e non si risolve. E allora non ci resta che ammirare questo strano fenomeno naturale che se non fosse assurdo forse non avrebbe fatto tutta questa strada sui social. In una “marcia” funebre dai toni cupi, eccovi i veri protagonisti della bizzarra scena del giorno: venghino tacchini, eccovi le immagini.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA MARCIA IN CERCHIO DEI TACCHINI

