INCIDENTE STRADALE / Palermo-Sciacca: scontro frontale, un morto (Ultime notizie oggi, 4 marzo 2017)

INCIDENTE STRADALE PALERMO-SCIACCA: UN MORTO IN SCONTRO FRONTALE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 MARZO 2017) - Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina all'alba sulla Palermo-Sciacca. Secondo quanto riportato da La Repubblica, uno scontro frontale è avvenuto intorno alle ore 6,20 nei pressi di Altofonte e il bivio per Giacalone. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La vittima è un uomo di 69 anni: si chiamava Vincenzo Visconti ed era originario di Partinico. L'automobilista è morto sul colpo dopo aver perso il controllo della sua auto, una Chevrolet Spark. In base a una prima ricostruzione di questo incidente stradale il guidatore sarebbe finito contro un'altra auto che viaggiava sulla direzione opposta. Nello scontro frontale un altro automobilista è rimasto ferito gravemente. Sul posto i carabinieri sono intervenuti per consentire le operazioni di soccorso: i vigili del fuoco hanno estratto il corpo dell'automobilista morto nell'incidente stradale. Per tutti coloro che devono mettersi in viaggio oggi sulle nostre autostrade ecco qua è la situazione del traffico e della viabilità con tutte le informazioni in tempo reale.

