PREVISIONI METEO/ Torna la neve al nord, al centro-sud è Primavera (News del tempo oggi, 4 marzo 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: FORTI NEVICATE AL NORD-OVEST (OGGI, 4 MARZO 2017) - La giornata di oggi, sabato 4 marzo 2017, sarà caratterizzata dalle forti nevicate sul nord-ovest del nostro paese. Già dalla mattina infatti si vedranno delle raffiche su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Queste aumenteranno di intensità nel pomeriggio quando comunque le temperature saranno leggermente in aumento rispetto a quanto visto la mattina. Nonostante questo non assisteremo a una impennata verso il basso del termometro con le minime che saranno attorno ai cinque gradi di Aosta e ai tre di Potenza. Nel pomeriggio invece queste saliranno in maniera importante con il capoluogo della Basilicata che vedrà un'incredibile escursione termica, visto che la temperatura balzerà addirittura a quindici gradi. Nonostante questo la giornata al sud sarà letteralmente diversa da quella del nord con il cielo che sarà decisamente più sereno con un clima che spinge l'arrivo, ormai alle porte, della Primavera.



ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TEMPORALI SUL LIGURIA E TOSCANA, AL SUD PERÒ È GIÀ PRIMAVERA (OGGI, 4 MARZO 2017) - La giornata di oggi, sabato 4 marzo 2017, prevederà forti temporali nel pomeriggio sulla Liguria e sulla Toscana che porteranno anche all'allerta meteo sempre crescente nelle ore che porteranno alla sera. Troveremo altri episodi di pioggia anche su tutto il versante est del settentrione a partire da Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e anche l'Emilia Romagna. Al centro sud invece ci si godrà quella che può essere considerata una primavera anticipata. Si parte infatti dalle prime ore del mattino a vedere sole su tutto il centro-sud con leggere nuvole e qualche schiarita. Non dovrebbero esserci precipitazioni se non sulla punta estremamente a sud della Calabria e sull'alto Lazio a confine con la Toscana. Le temperature massime le vedremo sempre al sud con il termometro che a Palermo arriverà a sfiorare i venti gradi, una cosa davvero insolita per essere appena all'inizio di marzo.

