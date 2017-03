AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente in A1 (ultime notizie, oggi 5 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 5 MARZO 2017). INCIDENTE IN A1 TRA TRE VETTURE, BLOCCATA LA CIRCOLAZIONE - Nella giornata di ieri si è verificato un brutto incidente sull'A1 che ha visto in mezzo tre vetture che ha portato al blocco della circolazione. Ci troviamo tra Pontecorvo e Cassino in direzione Napoli quando sono le ore 18.15 e tre auto si scontrano sulla corsia di sorpasso e una di queste si ribalta. Sono arrivate sul posto quattro ambulanze e anche le forze dell'ordine oltre al soccorso autostradale. La autostrada è stata bloccata per evitare ulteriori problemi e per sistemare quanto accaduto. L'incidente è segnalato dal portale Il Punto a Mezzogiorno che però non sottolinea quali sono state le conseguenze e l'entità delle ferite dei coinvolti. Staremo a vedere se la situazione sarà completamente ristabilita nella giornata di oggi, domenica 5 marzo 2017, o se ci saranno ancora dei problemi legati alla viabilità.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 5 MARZO 2017). CANTIERI APERTI DURANTE LA NOTTE NEI PRESSI DI BOLOGNA - Continuano i lavori sulle autostrade italiane come riporta Autostrade.it il sito istituzionale delle autostrade italiane. Sicuramente i maggiori disagi si hanno avuti nei pressi di Bologna con diverse situazioni che potrebbero portare a traffico anche nella giornata di oggi domenica 5 marzo 2017. Si parte dall'A14 Bologna-Ancona al km 14.4 in entrambe le direzioni con la chiusura fino alle ore otto dei tratti tra Bologna Borgo Panigale e il bivio A14/A13 Bologna-Padova. Si va avanti sul Raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio al km 5 direzione autostrada Bologna-Taranto con tratto chiuso tra Bologna Casalecchio e bivio racc.bo Casalecchio / A14 Bo-Ta sempre fino alle otto. Così come il tratto tra lo svincolo SS 9 via Emilia e il bivio Tangenziale Bologna sul Raccordo Borgo Panigale-Tangenziale Bologna. Su quest'ultima invece rimarrà chiuso il tratto tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 5 Quartiere Lame.

