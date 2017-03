BIAGIO ESPOSITO, CAMORRA: L'ELENCO DELLE VITTIME DEL "KILLER" ORDINATE DAGLI SCISSIONISTI (OGGI, 5 MARZO 2017) - Agghiacciante e tragicamente lunga la lista degli omicidi messi in atto da Biagio Esposito, uno dei sicari più crudeli al soldo degli Scissionisti. In questi giorni, il camorrista ha snocciolato nomi e circostanze, comprensive dei mandanti. Al centro dell'inchiesta della DIA gli omicidi di Lazzaro Ruggiero e Massimo Frascogna, a cui si aggiungono tanti altri. I nomi ed i dettagli, riportati nell'ordinanza della custodia cautelare, confermerebbero che il clan Amato-Pagano ha ordinato numerosi omicidi. Fra questi, il duplice omicidio di Carmine e Gennaro Sacco, ordinato da Ciro Bocchetti e Antonio Zaccaro; Carmine "Bombolone" Grimaldi, ucciso durante la divisione fra due importanti famiglie camorriste, i Sacco-Bocchetti e i Licciardi. In quest'ultimo caso il mandate è Gennaro Sacco, come sottolinea Il Roma riportando le parole di Biagio Esposito, a cui si aggiunge il delitto di Bacio Terracino per mano di un "picciotto" dei Lo Russo e di Costanzo Apice, richiesto dai Moccia. E ancora, Vittorio Iodice, ucciso da "Lucchetto" del clan Vanella Grassi e Gaetano Petriccione; il tentato omicidio ai danni di Daniele Tarantino per mano del figlio di Gennaro Sacco, Carmine; il tentato omicidio di Sergio De Lucia, messo in atto da "Ciretto", appartenente al clan Sacco-Bocchetti, e con Costanzo Apice. La famiglia camorrista avrebbe inoltre uccisso Modestino Bosco su incarico dei Licciardi, per via della morte del "Principino". Una rete che fa rabbrividire e che mette in luce una vendetta a catena e le affiliazioni fra i vari clan. Nell'elenco ci sono inoltre due nomi che verranno chiariti nel corso delle indagini.

