FETO IN UNA BORSA / Giovane sviene per la strada, poi la raccapricciante scoperta: prostituta sfruttata?

FETO IN UNA BORSA, SVIENE PER LA STRADA A CALENDO POI LA RACCAPRICCIANTE SCOPERTA. LA PROCURA APRE UN'INDAGINE - La Procura di Biella ha aperto un'indagine sul caso della donna svenuta a Calendo in provincia di Biella alla quale i soccorsi dell'ambulanza hanno trovato un feto dentro la borsa. La donna, una ragazza nigeriana molto giovane, era sprovvista di documenti e sembrerebbe essere un'immigrata irregolare. Dietro questa situazione c'è iul sospetto che ci sia la tratta delle prostitute sfruttate da un'organizzazione malavitosa che porta queste ragazze sulle strade del biellese. La procura ha aperto un fascicolo, ma non ha potuto avere un grande aiuto dalla donna che non parla italiano e non è stata capace di dare delle risposte. Certo con l'aiuto di un interprete questa situazione potrà essere risolta anche se rimangono gli ovvi ostacoli dettati dalla paura che avrà questa ragazza di pronunciarsi di fronte a molte persone poco raccomandabili che le hanno fatto in passato del male.

