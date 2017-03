Francesca & Cristiano de Andrè/ Video, ha picchiato la figlia minore? 'Tutto quello che dice è falso'

FRANCESCA & CRISTIANO DE ANDRE': L'UOMO SI DIFENDE DALLE ACCUSE DELLA FIGLIA DI AVER PICCHIATO LA FIGLIA MINORE (OGGI 5 MARZO 2017) - Francesca De Andrè nell'ultima puntata di Domenica Live, noto programma condotto da Barbara D'Urso, aveva accusato suo padre Cristiano di aver picchiato e addirittura massacrato sua sorella minore. "Mio padre Cristiano, che tanto mi dà contro, ha picchiato mia sorella Alice quest'estate, lo ha fatto alle 6 di mattino. Alice ha solo diciassette anni, è minorenne, altrimenti sarebbe lei stessa a dirlo qui" le gravi accuse mosse dalla De Andrè nei confronti del padre. Cristiano ha deciso così di replicare durante una conferenza stampa della presentazione 'De Andrè canta De Andrè Tour 2017', spiegando le ragioni della falsa testimonianza della figlia: "Quello che dice Francesca è falso, io non ho mai smesso di mantenere le mie figlie, lei ha deciso di non fare l'università e di non intraprendere una carriera musicale, ha scelto di raccontare in televisione cose non vere" le parole di Cristiano, che rispedisce al mittente le accuse della figlia raccontando di aver avuto un confronto con Alice normale, senza alcuna colluttazione. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLE PAROLE DI CRISTIANO DE ANDRE'

