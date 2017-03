INGV/ Terremoto oggi e Meteo, scossa di 2.1M in provincia di Perugia (in tempo reale, 5 marzo 2017, ora 1:50)

INGV, TERREMOTO OGGI: SCOSSA DI 2.1M IN PROVINCIA DI PERUGIA (IN TEMPO REALE, 5 MARZO 2017) - Trema la provincia di Perugia a pochi minuti dalla nascita di questo nuovo giorno, domenica 5 marzo 2017. Alle 00:37, la scossa di 2.1M è stata localizzata ad 11 km di profondità, epicentro a latitudine 42.81 e longitudine 13.13. Interessate Norcia, Castelsantangelo sul Nera, Preci, Cascia, Visso, Arquata del Tronto, Ussita, Accumoli, Montegallo, Cerreto di Spoleto, Sellano, Poggiodomo e Montemonaco. Alle 23:11 è stata invece colpita la provincia di Ascoli Piceno da un sisma di 2.3M, individuato a 10 km di profondità. Le altre coordinate geografiche sono: latitudine 42.76 e longitudine 13.2. Interessate Arquata del Tronto, Accumoli, Norcia, Montegallo, Castelsantangelo sul Nera, Cascia, Cittareale, Amatrice, Acquasanta Terme, Preci e Montemonaco. Sisma di 2.0M in provincia di Macerata, alle 20:22, rilevato a latitudine 42.84 e longitudine 13.17, ipocentro a 9 km di profondità. Interessate Castelsantangelo sul Nera, Norcia, Preci, Ussita, Visso, Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco, Accumoli, Bolognola, Montefortino e Cascia.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: MALTEMPO AL NORD ITALIA. PEGGIORAMENTO NEI PROSSIMI GIORNI (IN TEMPO REALE, 5 MARZO 2017) - Prosegue l'ondata di maltempo al nord, dove sono previsti ulteriori peggioramenti nella giornata di oggi, domenica 5 marzo 2017. In particolare, le temperature si abbasseranno nuovamente, in seguito ad un rialzo dei giorni scorsi, provocando in qualche caso anche la neve, a bassa quota. Il votice polare prosegue il suo corso, manifestano un inasprimento in questa settimana, per poi indebolirsi dal 13 marzo in poi. Questo comporterà una prima ondata di freddo, che dovrebbe manifestarsi per lo più a quota 5 mila metri. Per quanto riguarda la giornata di oggi, particolare maltempo in Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, dove è atteso un clima uggioso e cielo coperto. Nello specifico per la regione veneta, l'Arpa ha annunciato una forte instabilità sul territorio, che comporterà precipitazioni sparse e neve sui rilievi montuosi.

