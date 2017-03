MASSIMO BOSSETTI/ Yara Gambirasio, video: alla moglie, "Se grido mi legano al letto" (oggi, 5 marzo 2017)

MASSIMO BOSSETTI, YARA GAMBIRASIO VIDEO: ALLA MOGLIE MARITA, "SE GRIDO MI LEGANO AL LETTO" (OGGI, 5 MARZO 2017) - Si dispera ancora Massimo Bossetti, in carcere per l'omicidio di Yara Gambirasio e di cui si continua a dichiararee estraneo. "Se grido mi metto a letto", biascica fra le lacrime ed i singhiozzi, affermando di essere colpito da attacchi di ansia che lo portano a perdere il controllo di se stesso. La moglie Marita Comi, durante un colloquio, cerca di tranquillizzarlo. "Dobbiamo far calmare le acque", gli sussurra, chiedendo forse di non richiamare nuovamente l'attenzione dei media e degli italiani su di sé. In mente, il muratore di Mapello ha solo il desiderio di uscire, ribadisce di essere stato incastrato, che non è giusto che si trovi in carere. Teme, biascica, che gli venga confermato l'ergastolo. Il video è stato mostrato durante la messa in onda di Quarto Grado dello scorso venerdì. "Qualcuno mi ha fregato", ribadisce, come già fatto in passato. La moglie tenta, come può, di dirottare i suoi pensieri da quanto sta accadendo, ma Massimo Bossetti non riesce a smettere di piangere. Intanto, giungono notizie positive, se così si può dire, collegate al delitto di Yara Gambirasio. Pietro Pagnoncelli, un imbianchino di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, ha acquistato la Volvo di proprietà di Massimo Bossetti, dopo aver tentato invano di venderla. Il ricavato lo ha devoluto alla famiglia del muratore di Mapello, convinto della sua innocenza. Ha partecipato ad ogni udienza, sottolinea Il Giorno, per mostrare la propria vicinanza alla famiglia Bossetti. "Si sono interessati in tanti", rivela a proposito dell'auto, "ma appena dicevo che si trattava dell'auto di Massimo Bossetti si tiravano regolarmente indietro". La paura, com'è logico prevedere, riguarda un possibile collegamento con il caso o di finire nel mirino delle autorità per un controllo. Clicca qui per vedere il video di Quarto Grado su Massimo Bossetti.

