MERENDINE VIETATE A SCUOLA / Alle elementari, genitori infuriati: "Io comunque darò la pizzetta a mio figlio"

MERENDINE VIETATE A SCUOLA, BOLOGNA: DISPOSIZIONE IN QUATTRO ELEMENTARI: LE PROTESTE DEI GENITORI - La decisione di vietare merendine, panini e pizzette dallo spuntino di metà mattina dei bambini a scuola in quattro istituti elementari di Bologna fa infuriare i genitori. Da quui è nata una lunga protesta come sottolineato dalla Repubblica nella sua versione online dedicata al comune di Bologna che riporta diverse frasi e invettive scritte proprio dai genitori di alcuni bambini: "Io comunque darò la pizzetta a mio figlio", "Ora dobbiamoaver paura che la prossima decisione sia l'introduzione dell'olio di ricino perchè fa bene ai bambini", "imposizione inaccettabile". A queste ha risposto il Preside Stefano Mari che ha sottolineato come non ci saranno delle penali per chi non farà portare frutta o verdura ai propri figli a scuola. Intanto l'esperimento ha un precedente a Milano dove ha funzionato e anzi i bambini hanno risposto positivamente, dimostrando maggior appetito quando poi si presentavano a tavola per consumare il pranzo.

MERENDINE VIETATE A SCUOLA, BOLOGNA: DISPOSIZIONE IN QUATTRO ELEMENTARI - Quattro presidi del quartiere Saragozza di Bologna hanno deciso di dare spazio all'alimentazione sana nei loro istituti. Infatti hanno vietato dal primo febbraio le merendine, pizzette o panini per la colazione di metà mattina dei bambini. Una decisione che porta all'obbligo dei genitori a fornire solo frutta, fresca o secca, o verdure. Il Preside Stefano Mari ha spiegato: "I motivi di questa scelta sono legati alla salute pubblica in generale. Aumentare il consumo di frutta e verdura è positivo. Poi con questa merenda c'è la diminuzione dell'apporto calorico per i bambini a rischio obesità. L'idea è quella di far portare alimenti che vanno bene a tutti. A scuola si deveono socializzare esperienze con dei risvolti egualitari. Molte scuole già lo fanno". Le scuole che hanno preso la seguente decisione sono BOmbicci, XXI Aprile, Armandi-Avogli e Manzolini. Mari ha continuato: "A volte il principio della libertà individuale può confliggere con le regole per tutti e questo è così per tanti casi. Non credo sia una norma illegittima e io applico quando deciso dal consiglio di istituto. Imposizione? Lo è come quella di non portare il grembiulino. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'andamento della giornata scolastica simile per tutti i bambini".

