OMICIDIO DEL CATAMARANO / Filippo De Cristofaro non sarà estradato: il "no" dal Portogallo (Oggi 5 marzo 2017)

OMICIDIO DEL CATAMARANO, FILIPPO DE CRISTOFARO NON VERRÀ ESTRADATO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 MARZO 2017) - Si torna a parlare dell'omicidio del catamarano in merito ad una notizia clamorosa che riguarda Filippo De Cristofaro, il 63enne accusato di aver ucciso il 10 giugno 1998 la skipper Annarita Curina, al largo di Pesaro. L'uomo condannato all'ergastolo in via definitiva, come riporta Il resto del Carlino non sarà estradato dal Portogallo. La risposta delle autorità portoghesi è arrivata ufficialmente al dipartimento esecuzione pena della Procura di Milano solo nelle passate ore. Il "killer del catamarano", come è stato ribattezzato De Cristofaro, era stato fermato vicino Lisbona lo scorso maggio e tornato libero ad ottobre. Gli uffici italiani, però, solo ora sarebbero venuti a conoscenza del "no" all'estradizione da parte del Portogallo. Un fatto assurdo giustificato dall'assenza nell'ordinamento portoghese della pena dell'ergastolo. Per tale ragione, stando alle ultime indiscrezioni sulla vicenda, le autorità avrebbero proceduto con la scarcerazione dell'uomo, arrestato su mandato di arresto europeo. A carico di Filippo De Cristofaro, ci sarebbero attualmente due mandati d’arresto europeo, rispettivamente uno legato alla condanna all'ergastolo per l'uccisione della skipper Annarita e l'altro per essere evaso dal carcere milanese di Opera. Le indagini per rintracciarlo, guidate dalla Squadra mobile di Ancona e coordinate dal pm di Milano Andrea Fraioli, sarebbero già ripartite dopo la clamorosa notizia della mancata estradizione. Al momento, come riporta Today.it, De Cristofaro sarebbe ovviamente irreperibile, ma potrebbe nuovamente finire in carcere nel caso in cui dovesse essere rintracciato al di fuori dei confini portoghesi. Conosciuto come il "re delle evasioni", anche questa volta l'uomo avrebbe fatto nuovamente perdere le tracce di sé dopo l'uscita dal carcere portoghese dove ha scontato la pena per la detenzione di un passaporto falso. Crolla anche questa volta la speranza di poter essere estradato e di fargli così scontare la sua condanna all'ergastolo in Italia - salvo ulteriore evasione - per l'omicidio della 34enne Annarita, accoltellata sul suo catamarano, legata a un'ancora di 17 chili e gettata in mare.

