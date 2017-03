PAOLO BROSIO/ Madonna Medjugorje: la difesa dopo gli attacchi del vescovo Peric ai veggenti (Domenica Live)

PAOLO BROSIO, LA DIFESA DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE DOPO GLI ATTACCHI DEL VESCOVO (OGGI 5 MARZO 2017) - Paolo Brosio torna in televisione dopo i tanti attacchi di questi ultimi giorni fatti dal vescovo di Mostar sul fenomeno delle apparizioni della Madonna di Medjugorje. I fatti confusi rispetto ai veggenti e alle presunte truffe approdano anche a Domenica Live, con il giornalista ex Mediaset che dalla Bosnia dovrebbe raccontare questi ultimi giorni convulsi: parlando con la trasmissione La Zanzara tre giorni fa, Brosio racconta delle parole del vescovo di Mostar - “le apparizioni non sono della Madonna” -. «E’ un attacco frontale, senza precedenti, anche contro il Papa perché questo documento arriva proprio nel momento in cui la Santa Sede ha deciso di nominare un inviato speciale del Pontefice, l’arcivescovo di Varsavia-Praga Hoser». Secondo Brosio l’attacco da Mostar arriva con una coincidenza temporale assai sospetta, «Una mossa mediatica, dalle conseguenze altamente negative, per destabilizzare l’ambiente e mettere in difficoltà l'inviato del Papa che dovrebbe arrivare a giorni. Mi chiedo se il vescovo non farebbe meglio a venire a Medjugorje a fare il suo lavoro invece di diffamare tutti creando gravi tensioni». Il giornalista ha anche detto e lo ripeterà oggi a Domenica Live, «Un attacco diffamatorio, senza precedenti. Con toni diffamatori e denigratori contro tutti i primi accadimenti delle apparizioni dei primi mesi del 1981». Secondo Brosio, le parole del Vescovo (tra l’altro non nuove, come sottolinea lo stesso cronista convertito) fanno diventare la Madonna «una cubista. qui sta accadendo il finimondo, la notizia è su tutti i giornali e su tutte le televisioni, ne parlano nelle radio, nei Balcani sono inferociti. Queste frasi sono lesive sia del lavoro di Ruini che della devozione popolare di milioni di persone che hanno fatto di questo luogo una ragione di vita». Altro che truffa insomma, le apparizioni sono vere e dimostrate da anni di studi e contro studi che non hanno rilevato alcun elemento di invenzione o finzione dei giovani pellegrini oggi diventati adulti rispetto alla presenza della madre di Dio che loro vedono spesso durante l’anno, difende ancora Brosio.

PAOLO BROSIO, MADONNA DI MEDJUGORJE: GLI ATTACCHI DEL VESCOVO PERIC E LA RISPOSTA DEL CARD. MULLER (OGGI 5 MARZO 2017) - Alle parole di Brosio, le altre novità sul piano della Madonna di Medjugorje e sulle sue apparizioni sotto “inchiesta” dalla Chiesa e dalle autorità locali arrivano dallo studio durissimo del vescovo di Mostar Ratko Peric e la replica del Prefetto della Congregazione della Fede, Cardinal Muller. «La figura femminile che sarebbe apparsa si comporta in modo del tutto diverso dalla vera Madonna. Quella lì non è la madre di Gesù insomma, e anche i messaggi dei veggenti sono molto contestabili», afferma il vescovo Peric, «Tenendo conto di tutto quel che è stato esaminato e studiato da questa Curia diocesana, incluso lo studio dei primi sette giorni delle presunte apparizioni, si può pacificamente affermare: la Madonna non è apparsa a Medjugorje!». Le parole di Muller arrivate venerdì in un colloquio con l’Ansa son state altrettanto importanti: «Alcuni esagerano l'importanza di questi fenomeni, come se fosse quasi un dogma. Anche quando la Chiesa si è dichiarata a favore di eventi di questo genere nessun cattolico è obbligato ad andare là o a crederlo», sottolinea Muller. «Per una pronuncia del Vaticano ci vuole tempo, in questo momento è più importante regolare la pastorale, le confessioni». Secondo Muller ancora il ruolo dei veggenti non è qualcosa di stabilito e definito alla Chiesa: «come cattolico che dobbiamo concentrarci su Gesù Cristo. Ci sono possibilmente alcuni rivelazioni private ma non sostituiscono l'unica rivelazione di Dio in Gesù Cristo».

