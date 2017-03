SARA CAPOFERRI / Ritrovata dopo 11 giorni: sta bene, voleva restare da sola (Oggi, 5 marzo 2017)

SARA CAPOFERRI, RITROVATA DOPO 11 GIORNI: GIALLO RISOLTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 MARZO 2017) - Il giallo attorno alla scomparsa di Sara Capoferri, la mamma 37enne di Palazzolo della quale si erano perse le tracce dallo scorso 21 febbraio, si è concluso fortunatamente nel migliore dei modi. La donna è stata rintracciata ieri alle porte di Rezzato, dopo 11 giorni di silenzio. Sara sta bene, come rivela il quotidiano Cronaca di Brescia e ai militari del 112 ha raccontato (quasi) tutta la verità attorno alla sua sparizione, del tutto volontaria e che non avrebbe visto il coinvolgimento di altre persone. I Carabinieri, in realtà, erano già sulle sue tracce ma a permettere il ritrovamento, nel tardo pomeriggio di sabato, è stata la segnalazione di un indiano di Prevalle che l'avrebbe riconosciuta mentre prendeva un caffè in un bar a Rezzato. Al momento del ritrovamento si trovava insieme ad un amico all'interno della sua auto rimasta impantanata nel fango. Il comandante dei Carabinieri di Chiari, il capitano Stefano Giovino, al termine dell'interrogatorio di Sara Capoferri ha confermato la fuga volontaria della donna, la quale ha spiegato il bisogno di voler stare da sola per alcuni giorni per riflettere. Una spiegazione che in parte era giunta subito dopo la sua scomparsa, quando agli amici aveva rivelato il medesimo desiderio. Al momento la 37enne non rischierebbe alcuna denuncia ma dovrà ancora spiegare agli inquirenti alcuni aspetti della sua sparizione che ha ovviamente destato non poca preoccupazione presso i familiari e gli amici. Innanzitutto, la giovane madre di una ragazza 16enne dovrà chiarire come mai, pur sapendo delle copiose ricerche in corso, non abbia chiamato la famiglia o le Forze dell'Ordine per avvertire che voleva stare da sola. Poco chiaro anche il modo in cui Sara sia arrivata a Rezzato, distante 18 Km dal luogo della scomparsa. Lei ha asserito di aver preso un autobus ma non si esclude che possa essere stata aiutata da qualcuno. Dovrà chiarire la sua posizione anche chi l'ha finora ospitata. Intanto, oltre alla soluzione del principale giallo legato alla scomparsa di Sara Capoferri, sembra essere in parte chiarito anche quello relativo all'auto della donna, trovata a Berlingo semibruciata. Sara ha raccontato che la notte del 21 febbraio, mentre vagava senza meta e dopo una lite avuta al telefono con la figlia, sarebbe rimasta senza benzina. Avrebbe quindi deciso di lasciare la vettura nel terreno dove poi è stata rinvenuta, con un cartello con la scritta "guasta". Successivamente qualcuno, probabilmente un vandalo, avrebbe tagliato una delle gomme e dato alle fiamme l'auto, aspetto sul quale sono attualmente in corso le indagini.

