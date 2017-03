UCCIDE MOGLIE E FIGLIA TETRAPLEGICA/ La presunzione di essere noi il bene dell'altro

Un pensionato di 84 anni, Guerrando Magnolfi, ha sparato alla moglie Gina di 82 e alla figlia Sabrina, tetraplegica, 44 anni. Alle prime luci dell'alba, con il suo normale vecchio fucile da caccia, nella normale casa di abitazione, primo piano sopra un negozio di alimentari, in una periferia né bene né male, via Brozzi, Firenze, l'Arno a due passi, e a due passi la Casa del popolo dove l'anziano si intratteneva spesso. Prima di farla finita, aveva telefonato a una nipote: "Stiamo tutti male, chiama un'ambulanza". Ha lasciato una lettera di addio in cui destina gli averi a un'associazione di artisti che la figlia frequentava, e nella avrebbe anche lasciato intendere il motivo del gesto: il peso dell'età e della fatica, il senso di inadeguatezza, la paura di non farcela più ad assistere alla figlia e insieme la paura che non ci fossero altre mani piene di cura come le sue a seguire la figlia. Da qui una disperazione sempre più cupa, cresciuta nel tempo. Non si sarebbe dunque trattato di un raptus di follia, ma di un progetto lucidamente concepito e realizzato.

Questo è quanto si è appreso ieri dalle fonti di informazione. Qualcuna di esse ha addirittura ipotizzato, non si sa su quali basi, che i tre poveretti fossero tutti consenzienti. Ma se Sabrina era d'accordo... il caso ci riporterebbe al tema del suicidio assistito che domina nel tritacarne mediatico di questi giorni, dopo la drammatica scelta di dj Fabo e le connesse mosse post-pannelliane, molto ma molto post, di Cappato.

Non prendiamo questa china. Oh, non che questo basti, ancorché necessario e doveroso. Il rischio che corriamo in ogni caso, e chi scrive è il primo a correrlo, è di attutire l'urto di un evento così dirompente con la presunzione di individuare facilmente e quindi giudicare le cause. Nel caso della tragedia di via Brozzi, uno potrebbe definirle in due parole, le prime che a me stesso sono venute in mente: compassione e solitudine. Compassione di un padre per la figlia sofferente, e mancanza di relazioni amicali e affidabili. Da cui l'omelia: se la società fosse più solidale, eccetera eccetera.

Ma le cose non stanno così. Nel tardo pomeriggio è apparsa sulla Nazione una lettera della Comunità di Sant'Egidio che ci prende in contropiede e ci impone di uscire dai cliché. Eccola:

"Sabrina era un'artista felice e una donna che aveva cura di sé e degli altri. La sua vita era immersa in una rete di relazioni, con amicizie fedeli che abbracciavano anche i suoi familiari. La Comunità di Sant'Egidio, l'Unitalsi, la cooperativa Barberi, gli amici della parrocchia e della casa del popolo, le persone del quartiere, i colleghi del suo lavoro al Quartiere 5: tutti sapevano di questa sua capacità di dipingere, tanto da avere esposto i suoi quadri alle mostre allestite dalla scuola di pittura della Comunità di Sant'Egidio — l'ultima delle quali a Palazzo Davanzati".