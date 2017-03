UCCISA DA AUTO PIRATA/ Ragazza di 26 anni travolta, fuori da una discoteca: il pirata fugge e si costituisce

UCCISA DA AUTO PIRATA, RAGAZZA DI 26 ANNI PERDE LA VITA FUORI DA UNA DISCOTECA DEL NAPOLETANO. IL PIRATA SI COSTITUISCE- Il Mattino nella sua versione online offre diversi particolari sulla morte della giovane ventiseienne di Gricignano d'Aversa. Questa si chiama Debora Menale e dopo l'impatto è finita sul parabrezza di una Ford Grigia dopo un pesante balzo in aria. Lacosa più terribile è che era lì con il suo fidanzatoche ha provato a soccorrerla senza riuscire a darle una mano. Si sono poi uniti al ui anche dei passanti, terrorizzati dalla scena, e poianche l'ambulanza. La ragazza è stata trasportata d'urgenza all'ospedale civile di Aversa dove però è arrivata senza vita. La salma è stata poi portata per l'autopsia al Secondo Policlinico. Sempre Il Mattino sottolinea come la ragazza fosse molto amata e conosciuta nel suo paese ora nel lutto e pronto a celebrare i funerali di quella che era una giovanissima ragazza che non meritava assolutamente un epilogo così tragico. L'auto che ha ucciso Debora Menale è fuggita senza soccorrere la ragazza, l'autista si sarebbe poi costituito successivamente come racconta Ansa. Ragazzo di ventisette anni di Giugliano si è consegnato ai carabinieri di Villaricca.

UCCISA DA AUTO PIRATA, RAGAZZA DI 26 ANNI PERDE LA VITA FUORI DA UNA DISCOTECA DEL NAPOLETANO - E' successo tutto all'improvviso e di certo è una situazione che lascia riflettere su molte cose. Una ragazza di appena venticinque anni ha perso la sua vita uccisa da una macchina al di fuori di una discoteca di Sant'Antimo a Napoli. La ragazza era di Gricignano d'Aversa ed è stata travolta da una Fiat Bravo nera come racconta l'Ansa hanno inserito i Carabinieri nella loro ricostruzione. Alla guida ci sarebbe stato un uomo che si sarebbe dato alla fuga senza fermarsi per soccorrere la ragazza. L'ambulanza è arrivata prontamente sul luogo dell'incidente, ma non ha potuto fare nulla per salvarla. La ventiseienne è arrivata infatti priva di vita all'ospedale più vicino, quello di Aversa. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del luogo per cercare di risalire all'auto pirata e al suo conducente che quando sarà fermato avrà giustamente dei capi d'accusa molto pesanti.

© Riproduzione Riservata.