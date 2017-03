"AMMAZZIAMO IL SINDACO!"/ La folle idea di alcuni cittadini che non vogliono la zona pedonale a Cerignola

"AMMAZZIAMO IL SINDACO": CERIGNOLA, PROTESTA FOLLE DOPO L'AVVIO DELLA ZTL. METTA SCRIVE A PREFETTO E QUESTORE - «Ammazziamo il sindaco»: le urla di protesta si sono trasformate subito in intimidazioni a Cerignola. Al centro della polemica l'attivazione della ZTL, Zona a Traffico Limitato, nel centro cittadino e alcuni sensi di marcia che avrebbero complicato la viabilità della zona con ripercussioni per le attività commerciali. I commercianti hanno, dunque, chiuso le serrande e organizzato una manifestazione per protestare contro il provvedimento. L'iniziativa è stata autorizzata regolarmente, ma il sit-in, inizialmente pacifico, si è rivelato piuttosto turbolento. Il sindaco di Cerignola, Franco Metta, non si è fatto intimidire e, infatti, senza perdere tempo ha scritto al Prefetto e al Questore di Foggia per denunciare l'accaduto. «Al centro di queste proteste c'è sempre un gruppo di persone fomentato dal capopopolo Gerardo Bevilacqua» il commento del primo cittadino, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno. Dopo un'ora di protesta del "Comitato dei Commercianti del centro di Cerignola", una delegazione ha incontrato il sindaco: il confronto è durato tre ore ed è stato chiuso al pubblico e alla stampa. «Non abbiamo nulla di scritto ma qualcosa, almeno a parole, si è mossa, e abbiamo ottenuto delle piccole promesse» rivela uno dei delegati, come riportato dal portale LaNotiziaWeb. Il sindaco avrebbe promesso di ripristinare i vecchi sensi di marcia e di spostare gli orari della ZTL dalle 21 alle 2 anziché dalle 20 alle 3; la stessa poi sarà in vigore tutti i giorni da aprile a settembre, solo nel weekend nei restanti mesi invernali. Queste promesse dovrebbero diventare operative nel giro di quattro-cinque giorni, ma il Comitato continuerà a monitorare la situazione e si è detto pronto a tornare all'attacco di Franco Metta, se le promesse verbali non trovassero poi riscontro concreto. Come riporta TeleSveva, è stata però rilanciata anche l'idea di un referendum.

