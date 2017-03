AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: attenzione alla neve al nord (ultime notizie, oggi 6 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 6 MARZO 2017). ATTENZIONE ALLE COMPLICATE SITUAZIONI METEOROLOGICHE - Per la giornata di oggi, lunedì 6 marzo 2017, sarà importante controllare le previsioni del tempo se si deciderà di andare in autostrada. Già nella notte il sito istituzionale Autostrade.it ha lanciato due avvisi che sapevano di monito. Abbiamo visto vento forte sull'A12 Genova-Rosignano tra Pisa centro e l'allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12. Inoltre è stato sottolineato di portare le catene a bordo sull'A6 Torino-Savona tra Marena e Bivio A6/A10 Savona. Nella giornata ci saranno raffiche importanti di neve tra mattina e pomeriggio su tutta la parte estremamente a settentrione del nostro paese tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e anche Trentino Alto Adige. Inoltre attenzione anche ai temporali che saranno piuttosto importanti su bassa Liguria e alta Toscana. Questo dovrebbe portare a fare maggiore attenzione per evitare che le situazioni climatiche possano influire sulla normale viabilità.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 6 MARZO 2017). ANCORA LAVORI SULLA TANGENZIALE DI BOLOGNA - Negli ultimi giorni abbiamo visto spesso aprire cantieri nei pressi della Tangenziale di Bologna per diversi lavori strutturati per evitare che durante la giornata si potesse creare disagio tra chi viaggia in macchina. Sicuramente sarà molto importante valutare le ultime notizie che arriveranno dal sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, proprio in merito alle situazioni legate ai cantieri stradali. E' così che rimarranno chiuse l'entrata e l'uscita svincolo 4 bis Aeroporto nella direzione dell'autostrada Bologna-Taranto. Staremo a vedere se questo porterà a dei disagi soprattutto nella mattinata con una giornata che si preavvisa piuttosto complicata anche dal punto di vista meteorologico in Emilia Romagna dove vedremo freddo, pioggia e magari anche qualche raffica di neve. Sicuramente comunque sarà prudente anche equipaggiarsi a dovere se si sceglierà di effettuare un viaggio in autostrada.

