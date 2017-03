BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO / Oggi 6 marzo, ultime notizie: nuovo stop, ma lo smog diminuisce

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO, OGGI 6 MARZO: NUOVO STOP PIÙ BLANDO (ULTIME NOTIZIE) - Nuovo blocco del traffico auto nella città di Torino anche per oggi, lunedì 6 marzo e primo giorno della settimana: prosegue la lotta allo smog del Comune di Torino dopo questi primi mesi del 2017 che hanno segnato livelli troppo alti di Pm10 nell’aria attorno alla Mole Antonelliana. Dura la scorsa settimana, con la domenica ecologica di ieri con blocco totale che ha provato ad “azzoppare” il traffico cittadino per fare abbassare i livelli di smog nell’aria, usciti oltre la norma prevista per legge europea e per la quale Torino rischia una multa salata. Il nuovo stop è definito di livello “0” dopo le aggiornate misure che il comune di Torino ha fatto scattare dal 20 febbraio scorso: per cui, per tutta la giornata di oggi blocco veicoli privati Diesel 0, 1, 2 e Benzina, Gpl e Metano Euro 0. Un blocco traffico perciò notevolmente più blando rispetto alla giornata di ieri anche perché i livelli di smog si stanno sensibilmente abbassando.

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO, OGGI 6 MARZO: CALA LO SMOG (ULTIME NOTIZIE) - Il divieto per le auto sopraindicate sarà attivo tra le 8 e le 19 per i veicoli privati, mentre il blocco traffico auto adibite a trasporto merci dura tra le 8.30 e le 14 e tra le 16 e le 19. Tutti gli aggiornamenti sulle limitazioni nei giorni successivi e per capire se anche domani sarà attivo il blocco traffico auto, bisognerà attendere il report anti-smog tra le 12 e le 14 fornito da Arpa che indicherà quali sono i livelli di smog nell’aria sopra Torino. Dopo l’inquinamento altissimo dei giorni scorsi, il 4 e il 5 marzo, complice anche la domenica ecologica sicuramente, i valori sono stati abbattuti e tornati sotto il limite consentito per legge. Per questo motivo sarà importante vedere i nuovi dati di questa mattina per decidere se estendere il blocco traffico anche per le prossime giornate o se invece tornare alla normalità della circolazione regolar per tutti, privati o merci che siano.

© Riproduzione Riservata.