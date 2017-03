COPPIA DELL’ACIDO, IL FIGLIO DI ALEXANDER BOETTCHER E MARTINA LEVATO È ADOTTABILE: RESPINTI I RICORSI DEI GENITORI - Confermata l’adottabilità del figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher: è quanto ha sancito la Corte d'Appello di Milano respingendo i ricorsi presentati dai genitori del bambino, noti alle cronache come “coppia dell’acido”. Il bimbo è stato partorito ad agosto del 2015 da Martina Levato, condannata a 20 anni in appello per le aggressioni con l’acido. I giudici della sezione Minori e famiglia hanno respinto i ricorsi della giovane e dell’ex amante, anche lui condannato per i blitz nell'inchiesta del pm Marcello Musso. Il Tribunale aveva dichiarato il bimbo adottabile con una decisione dello scorso ottobre e ora viene ribadita la necessità di far crescere il piccolo in una famiglia estranea alla coppia, visto che neanche i nonni sono stati ritenuti in grado di prendersi cura di lui. L’ultima possibilità per Alexander e Martina è ora il ricorso in Cassazione, l’ultimo grado di giudizio che potrebbe dare loro la speranza di vedere riconosciuta la potestà genitoriale. Il collegio di giudici minorili presieduto da Emanuela Gorra che aveva stabilito che genitori e nonni non potessero vedere il bimbo aveva motivato la decisione puntando il dito contro la “preoccupante mancanza di capacità critica e di riflessione rispetto alle proprie fragilità da parte di tutti i familiari che costituisce elemento ostacolante ed, ancor più, impeditivo di ogni possibile fut”.uro cambiamento e miglioramento della relazione.

COPPIA DELL’ACIDO, IL FIGLIO DI ALEXANDER BOETTCHER E MARTINA LEVATO È ADOTTABILE: RESPINTI I RICORSI DEI GENITORI. LE LORO RICHIESTE - Rappresentata dal legale Laura Cossar, Martina Levato aveva chiesto di sospendere l’esecutività del verdetto di primo grado: la sua divesa aveva chiesto come prima ipotesi il collocamento di lei e del piccolo all’Icam (Istituto di custodia attenuata per madri detenute) e in subordine l’affido ad un’altra famiglia ma con la possibilità di incontri tra madre e figlio. Solo come terza ipotesi era stato invece preso in considerazione l’affido ai nonni materni. Tre scenari che i giudici hanno deciso di non prendere nemmeno in considerazione rigettando il ricorso. Boettcher aveva invece ribadito davanti alla Corte la richiesta di affidamento del piccolo a sua madre. Il legale di Martina Levato aveva invece chiesto che venisse di nuovo disposta una consulenza tecnica d’ufficio sulla capacità genitoriale della giovane: secondo la difesa la prima perizia era infatti stata “molto affrettata” in quanto i periti sarebbero giunti alle loro conclusioni dopo aver osservato per solo un’ora un incontro tra la mamma e il bimbo. La Levato si era espressa così davanti ai giudici di appello: “Ho molto riflettuto e non ho risentimenti verso il Tribunale che mi ha strappato mio figlio, ma non smetterò mai di lottare per il mio bambino”.

