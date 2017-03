Cos'è il Krokodil/ Video, la droga che ti mangia gli organi e che costa pochi euro

COS'È IL KROKODIL: VIDEO. LA DROGA CHE TI MANGIA GLI ORGANI E CHE COSTA POCO: DALLA RUSSIA È ARRIVATA A MILANO - Il krokodil è una droga devastante la cui diffusione sembrava limitata alla Russia, ma ha raggiunto anche Milano. Si definisce desomorfina a livello chimico e fa parte del gruppo degli oppiacei: ha effetti analgesici più potenti della morfina. Si tratta di un prodotto potentissimo, a basso costo, che si ottiene "mixando" codeina, iodio e fosforo rosso, ma il risultato è devastante, perché ha effetti corrosivi sul corpo, fino alla cancrena. E, infatti, questa droga viene chiamata krokodil perché la pelle assume un aspetto squamoso e nei punti di iniezione si creano ulcere e scarnificazioni gravi. Come riportato dai media, è scoppiato l'allarme a Milano, perché alcuni tossicodipendenti hanno mostrato ferite simili. Il rischio che qualche gruppo di trafficanti stia provando a inquinare il mercato con questo nuovo prodotto è alto. Conferme sull'arrivo in Italia del krokodil vengono fornite da Riccardo C. Gatti, responsabile del Dipartimento Dipendenze dell'ATS (ex Asl) di Milano: «Ci sono notizie di qualche morte in Europa. A Milano per ora non ho avuto notizie dirette nei nostri Dipartimenti. È un fenomeno che si sta diffondendo adesso». Gli effetti collaterali riguardano anche il fegato, il cervello e il sistema nervoso in generale: si perdono freni inibitori e si diventa aggressivi. I danni sono rapidi: i tessuti si "dissolvono" e si può arrivare anche all'amputazione degli arti. Inoltre, è una droga dalla quale è difficile disintossicarsi, per cui è importante l'aiuto sanitario. Del resto chi consuma questa sostanza non riesce a sopravvivere molti anni: «Il krokodil è molto dannoso anche per gli organi interni» ha concluso Gatti. Del krokodil in passato ha parlato Le Iene, che ha mostrato anche alcune testimonianze. Clicca qui per il video del loro servizio.

