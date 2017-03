DIVORZIO/ La Cassazione conferma: gli sms dell'amante sono una prova di tradimento

DIVORZIO, LA CASSAZIONE CONFERMA: GLI SMS DELL'AMANTE SONO UNA PROVA DEL TRADIMENTO. LA DECISIONE - Da Milano arriva la storia di un uomo di cui la moglie ha scoperto il tradimento tramite gli sms indirizzati e ricevuti dall'amante. La Corte d'Appello prima e la Cassazione poi hanno confermato quanto aveva sostenuto la donna, dandole ragione. Come riporta il Corriere della Sera nella sua versione online l'uomo dovrà ora pagare duemila euro al mese di mantenimento alla donna e tremila per i tre figli oltre al pagamento totale delle spese straordinarie che saranno coordinate tra le parti. I figli sono stati affidati al Comune di Milano però vivranno per il momento con la madre questo per le continue liti tra le due parti. Staremo a vedere se arriveranno delle novità, ma di sicuro sarà molto importante capire se questa situazione potrà portare a un precedente anche per l'analisi di casi successivi legati sempre al tradimento e a possibili divorzi con altrettante decisioni legate soprattutto alle spese di mantenimento.

