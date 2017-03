DJ FABO/ Niente funerale, un momento di preghiera in parrocchia venerdì 10 alle 19

DJ FABO, VENERDI' 10 L'ADDIO IN PARROCCHIA - Valeria Imbrogno, la fidanzata di Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo, l'uomo che ha scelto l'eutanasia in Svizzera, ha comunicato sulla sua pagina facebook luogo e data dell'ultimo saluto. Don Vincent Nagle, uno dei sacerdoti che aveva avuto modo di conoscere Fabo durante la malattia, aveva detto nei giorni scorsi che la madre avrebbe voluto per il figlio una messa e lui aveva acconsentito. Invece ci sarà solo un momento di ritrovo per parenti, amici e chi vuole presso la parrocchia di Sant'Ildefonso venerdì 10 alle re 19 (in piazzale Damiano Chiesa 7). La Curia di Milano conferma che non sarà un funerale ma "un momento di suffragio", sarà celebrato da don Antonio Suidi amico di famiglia. Il corpo di Fabiano verrà poi cremato e le sue ceneri disperse in India, dove aveva vissuto alcuni anni e paese che lui amava particolarmente. Intanto la procura di Milano ha aperto una inchiesta sul leader radicale Marco Cappato che ha accompagnato DJ Fabo in Svizzera a morire. Lo stesso Cappato si era autodenunciato: deve rispondere di aiuto al suicidio.

© Riproduzione Riservata.