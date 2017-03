Dove si trova il Parco Nazionale di Komodo?/ La "casa" del drago oggi compie gli anni

PARCO NAZIONALE DI KOMODO, 37° COMPLEANNO PER LA "CASA" DEL DRAGO (6 MARZO 2017) - Tanti cari auguri al Parco Nazionale di Komodo, in Indonesia, che oggi, lunedì marzo 2017, festeggia il suo 37° compleanno. Si trova nel cuore di un arcipelago, formato da ben tre isole vulcaniche: Rinca, Komodo e Padar. La conformazione fisica del territorio permette quindi di donare al paesaggio un colore ed una connotazione molto particolari, uniche al mondo. Dal deserto della savana fino alla più ricca delle foreste, dove si trova il Parco Nazionale di Komodo può contare su acque cristalline e spiagge candide, color bianco, lungo un'aerea di oltre 1.800 km². La sua creazione risale al 1980, quando si è reso necessario agire per salvaguardare il drago di Komodo, in via di estizione, ma negli anni ha diretto i propri sforzi anche nella conservazione di altre specie, fra cui quelle marine. Nel 1991 diventa invece patrimonio dell'UNESCO ed attualmente può contare sulla presenza di 5.700 draghi di Komodo, conosciuti anche come "varani" per via della conformazione della loro mandibola e pelle, molto simile al "cugino", dato che appartengono alla stessa famiglia. Si annoverano all'interno del Parco anche il cervo di Timor, che rappresenta la fonte principale di cibo del varano, ed il cacatua crestato tipicamente giallo. Nonostante il bacino abbia accolto al suo interno centinaia di migliaia di specie animali, continua ad essere conosciuto per la presenza del drago, che può vivere in tutta tranquillità in un contesto naturale ed incontaminato, lontano dalle azioni dell'uomo.

PARCO NAZIONALE DI KOMODO, GOOGLE FESTEGGIA CON UN DOODLE INTERATTIVO (6 MARZO 2017) - Il Doodle scelto da Google per omaggiare il drago di Komodo non poteva che essere interattivo. Un piccolo video spiegazione, dal disegno stilizzato, ci mostrerà la simpatica lucertolona intenta a compiere diverse azioni. Grazie alla sua presenza scopriremo molto di più sul suo conto e sul suo habitat, ed una volta terminato il test, sarà proprio il dolce draghetto ad annunciarci il risultato. In realtà, come si apprende facilmente dal gioco, il drago di Komodo non deve essere considerato un animale mansueto, dato che sono accaduti degli episodi in cui ha attaccato l'uomo. Il suo grande senso dell'olfatto gli permette inoltre di sentire l'odore di una preda anche a 10 km di distanza. Questo particolare è dovuto anche al fatto che l'animale ha bisogno di nutrirsi moltissimo, pari al 50% del suo peso. E' inoltre molto veloce: può raggiungere i 20 km orari. Alla fine del Doodle-test, si potrà inoltre accedere ad altre informazioni, fra cui quelle appena citate, così come il peso, che in un maschio può arrivar efino ai 91 kg.

© Riproduzione Riservata.