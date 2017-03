EATALY È (DAVVERO) MADE IN ITALY?/ Dubbi sulla provenienza delle materie prime, l'Antitrust indaga

EATALY È MADE IN ITALY? L'ANTITRUST INDAGA SULLE MATERIE PRIME DEL COLOSSO ALIMENTARE. L'ESPOSTO DELLA CODACONS - La Codacons ha presentato un esposto alle authority per capire l'origine dei prodotti lanciati dal colosso dell'alimentazione Eataly di cui è patron Oscar Farinetti. La nota presentata proprio dal Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori non lascia spazio all'immaginazione e spiega come sia importante che i prodotti che riportano la targa di ''prodotti di alta qualità'' e tipici del ''mangiare italiano'' debbano essere confermati da appositi certificati. Proprio Eataly dovrà fornire delle risposte abbastanza precise per i suoi marchi DOP e IGP sulla provenienza geografica delle materie prime che sicuramente hanno sempre avuto la certificazione di alta qualità. Ovviamente non si può andare a mettere in dubbio la provenienza del cibo, ma altrettanto è vero che gli organi predisposti possono esigere delle documentazioni dopo il controllo di diverse situazioni. Staremo a vedere quali saranno le risposte di Eataly che ovviamente vuole continuare ad offrire qualità.

