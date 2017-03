FARMACO ANTICANCRO/ Un cristallo "spaziale" curativo: verità o bufala?

FARMACO ANTICANCRO, DALLA RUSSIA UN CRISTALLO "SPAZIALE" CURATIVO: VERITA' O SPECULAZIONE? (6 MARZO 2017) - Un'importante scoperta dell'Istituto di ricerca pubblico della Russia potrebbe rivoluzionare la medicina: il farmaco contro il cancro. Gli scienziati russi potrebbero aver creato una medicina, grazie all'aiuto dell'ingegneria genetica, in grado di contrastare l'azione di ogni tipo di tumore maligno e potrebbe essere disponibile in commercio, a prezzo accessibile, entro quattro anni. Ad annunciarlo il vice direttore dell'Istituto, il professor Andrey Simbirzev, che ha confermato il successo del proprio team, grazie ad una pulizia di un unico elemento. Quest'ultimo, un cristallo raccolto nello spazio, avrebbe una struttura simile a quella di una proteina pura, riferisce lo scienziato al giornale Izvestia, ed in base al test seguito su topi e ratti affetti da sarcoma e melanoma, ha dimostrato come sia in grado di debellare del tutto la malattia. Ma è davvero così? In passato si è sentito più volte di parlare di farmaci miracolosi, poi rivelatesi solo un modo come un altro per spillare soldi alle persone e famiglie che si trovano in difficoltà. La speranza ovviamente che ciò possa essere reale è alta, ma maggiori informazioni verranno raccolte nei prossimi due anni, in cui verranno condotti degli studi clinici - per un costo di un centinaio di milioni di rubli, ndr - che potrebbero dimostrare o smentire il risultato ottenuto. "Partiamo dal presupposto che funzionerà", ha affermato Uyba, uno degli scienziati preposti al progetto, "perché non si vede la differenza, l'idea è che il farmaco agisca senza azione selettiva". Quest'ultimo particolare chiarirebbe inoltre la possibilità che il cristallo possa essere adottato per qualsiasi tipo di tumore maligno - sarcoma e melanoma sono i più aggressivi - al contrario di come si muove ora la Medicina.

