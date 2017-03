FESTA DELLA DONNA 2017, FRASI, AUGURI, SMS: LE PAROLE GIUSTE PER UN GIORNO SPECIALE (6 MARZO) - La festa della donna 2017 sta per iniziare e sono tante le fanciulle e le più adulte ad organizzare al meglio questa serata. Rigorosamente rosa, come da tradizione, perché come è risaputo questa giornata è solo per loro. Un vantaggio, volendo, anche per i maschietti che potranno quindi dedicarsi ad una serata solo uomini senza dover dare troppe spiegazioni. Ma per rendere omaggio alle donne della nostra vita, dalla nonna alla nipotina e dalla fidanzata alla moglie, vorremo sicuramente fare qualcosa di più che "concedere" - non ce n'è bisogno - loro di poter uscire in gruppo. Un biglietto da far ritrovare sullo specchio al mattino, una rosa con cui dire ancora una volta "ti amo", oppure un biglietto da unire ad un mazzo di fiori da regalare alla mamma. Perché la presenza di una donna nella vita si fa notare, a prescindere dal ruolo che può avere. Non è necessario di sicuro dedicarsi a queste azioni proprio oggi, ma spesso, come nel caso delle mamme, ci si dimentica di dire anche solo "grazie". Perché quindi non approfittarne? Anche un semplice sms può essere una scelta vincente, specie per coloro che sono costretti a vivere a diversi km di distanza, oppure per chi, colto da timidezza, preferisce relegare tutto allo scritto. Ecco di seguito qualche suggerimento per le frasi da adottare, soprattutto per gli ometti che non sanno a che Santo votarsi. "Donna è amore, donna è generosità, donna è altruismo, donna bonta, donna è pazienza, è gentilezza, è una persona sempre pronta ad aiutare e a sacrificarsi per il bene degli altri, mettendo in ultimo piano se stessa"; "Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai (Oriana Fallaci)"; "Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto (Oscar Wilde)"; "Ascolta la donna quando ti guarda, non quando ti parla (Gibran)". Di seguito un elenco dei migliori siti in cui reperire le frasi d'auguri per la Festa della donna 2017:

