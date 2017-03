FUNERALI ROBERTA ALLOISIO/ Video, l'Ave Maria Zeneize cantata dal fratello per l'ultimo addio alla cantante

FUNERALI ROBERTA ALLOISIO, VIDEO: L'ULTIMO ADDIO ALLA CANTANTE E ATTRICE ITALIANA ACCOMPAGNATA DALL'AVE MARIA ZENEIZE - E' stato del tutto particolare l'addio a Roberta Alloisio che si è spenta il tre marzo e di cui sono stati celebrati oggi i funerali alla chiesa San Benedetto al Porto. Il ricordo è arrivato con il fratello che ha intonato l'Ave Maria Zeneize che ha accompagnato l'inizio della cerimonia. La messa è stata tenuta da Don Gianni Granara proprio in quel luogo dove Roberta Alloisio aveva cantato tante volte. Come riportato da Ansa proprio quest'ultimo ha voluto ricordare Roberta, sottolineando: "Era capace di cantare sia nei teatri che nella nostra chiesa dove era stata anche negli ultimi mesi per la festa della comunità". Alla fine della cerimonia poi si è scelto di portare al centro un omaggio con dei brani di Roberta Alloisio che con la sua voce ha permeato per l'ultima volta la chiesa di San Benedetto al Porto. Nessuno potrà dimenticare questa splendida artista che ha dimostrato ancora una volta, anche nel giorno del suo ultimo saluto, di essere comunque presente. CLICCA QUI PER IL VIDEO

FUNERALI ROBERTA ALLOISIO, VIDEO: L'ULTIMO ADDIO ALLA CANTANTE E ATTRICE ITALIANA ACCOMPAGNATA DALL'AVE MARIA ZENEIZE. LA CARRIERA - Si è spenta il 3 marzo scorso quando aveva appena cinquantatré anni Roberta Alloisio cantante e attrice italiana di cui sono stati celebrati oggi, 6 marzo, i funerali a Genova nella chiesa di San Benedetto al Porto. La donna in carriera ha scritto quattro album da Lengua Serpentina per Compagnia Nuove Indye del 2007 fino all'ultimo Luigi per OrangeHomeRecords che uscirà quest'anno postumo. Nata ad Alessandria nel febbraio del 1964 era genovese praticamente d'adozione e anche suo fratello Gian Piero Alloisio era cantautore e inoltre anche drammaturgo. Proprio nel suo gruppo delll'Assemblea Musicale Teatrale aveva debuttato quando era molto giovane ad appena tredici anni. Ha recitato a lungo anche in teatro con esordio agli ordini del grande Giorgio Gaber nel 1981 ne Gli ultimi viaggi di Gulliver. Sicuramente oggi al suo funerale c'è stato tanto affetto mostrato da un pubblico incredibile che ha dimostrato di volerla salutare per l'ultima volta con grandissimo affetto.

