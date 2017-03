GIANNI MORANDI/ 13 ragazzi down imparano a vivere insieme grazie alle sue canzoni

GIANNI MORANDI, CON LE SUE CANZONI ISPIRA 13 RAGAZZI DOWN A TROVARE LA LORO AUTONOMIA - Giovanni è un fan sfegatato di Gianni Morandi e trasmette la sua passione per il cantautore agli amici e inquilini dell’appartamento di via Saragozza a Bologna dove 13 ragazzi affetti dalla Sindrome di Down provano a diventare grandi e a cavarsela da soli sperimentando questa nuova condizione tutti i fine settimana e per tempi sempre più lunghi a seconda delle potenzialità. “Sognando Gianni Morandi” è il nome di questo progetto, diventato anche un film, che vede protagonisti i ragazzi seguiti dall’Associazione d’Idee, tutta formata da professioniste donne. Nella Casa delle idee i ragazzi sperimentano la loro vita senza i genitori, con gli educatori e Rita Mastellari e Rosanna de Sanctis, la pedagogista e la psicologa che hanno fondato la “Casa D’Idee”. Per raccontare il progetto all’esterno è nato il film ”Sognando Gianni Morandi”, che il 13 marzo sarà proiettato in anteprima al Mast di Bologna in una serata che è già sold out. La pellicola sarà poi trasmessa su Rai 3 il 25 marzo alle 10.25. Il film ha l’obiettivo di smuovere gli animi sulla condizione di questi ragazzi che hanno imparato a sognare in grande e che ora vorrebbero vedere il loro beniamino, Gianni Morandi, in prima fila il giorno dell’anteprima. Il cantante ha già fatto loro una sorpresa e li ha raggiunti nell’appartamento per cantare insieme a loro Uno su mille e tanti altri pezzi. Come leggiamo su La Stampa, Morandi ha commentato così il progetto e la voglia di crescere dei ragazzi: “Sono straordinari, è stata un’esperienza fantastica. Una bellissima dimostrazione di affetto, e come succede sempre in questi incontri il piacere è reciproco: per loro è una gioia, per me un’occasione di arricchimento”.

