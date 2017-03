INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse: sisma di 2.5M in provincia di Macerata (6 marzo 2017, ora 1:43)

INGV, TERREMOTO OGGI ULTIME SCOSSE NELLE MARCHE: SISMA DI 2.5M IN PROVINCIA DI MACERATA (6 MARZO 2017) - Una scossa di terremoto è stata localizzato dai sismografi in provincia di Macerata, pari a 2.5 della Scala Richter e rilevato oggi alle ore 00:48. L'epicentro è tato rilevato a latitudine 42.9 e longitudine 13.15, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Visso, Preci, Norcia, Bolognola, Montemonaco, Acquacanina, Fiastra, Monte Cavallo, Montegallo, Fiordimonte, Montefortino, Sellano, Pieve Torina, Arquata del Tronto, Pievebovigliana, Amandola e Sarnano. Alle 00:39 è stata colpita invece l'Antofagasta, in Cile, da un sisma ddi 3.9M, individuato a latitudine 21.56 e longitudine 68.44, ipocentro a 135 km. Il punto colpito, rilevato dall'Università del Cile, Dipartimento di Geofisica, si trova inoltre a 113 km di distanza da Calama e 231 km da Iquique, entrambe in territorio cileno.

INGV, TERREMOTO OGGI ULTIME SCOSSE: SISMA DI 6.4M NELL'ISOLA DI PAPUA NUOVA GUINEA (6 MARZO 2017) - Nelle ultime ore di ieri, diversi sismi si sono verificati all'estero, fra cui il più importante nell'isola di Papua Nuova Guinea. Il sisma di 6.4M è stato rilevato a 63 km di profondità, a latitudine -6.03 e longitudine 149.38. Alle 23:28 è stato colpito invece lo stretto che unisce il Pacifico all'Antartico, pari a 5.1M e localizzato a latitudine 58.36 e longitudine 139.70, ipocentro a 10 km di profondità. Alle 22:53 è stato rilevato inoltre un sisma di 4.4M in Alaska, nell'isola Kodiak. L'epicentro è stato individuato a latitudine 57.16 e longitudine 152.24, ipoecntro a 30 km di profondità. Sul versante italiano, trema la provincia di Rieti alle 23:46, a causa di una scossa di 2.0M. Il Centro Nazionale Terremoti INGV ha individuato l'epicentro a latitudine 42.68 e longitudine 13.19, ipocentro ad 11 km di profondità. Interessate Accumoli, Cittareale, Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, Cascia, Montereale, Posta, Borbona, Monteleone di Spoleto e Capitignano.

