L'INQUINAMENTO UCCIDE I BAMBINI/ 2 milioni di morti all'anno: i dati ufficiali dell’Oms

L'INQUINAMENTO UCCIDE I BAMBINI: DATI CHOC DELL'OMS, DUE MILIONI DI MORTI ALL'ANNO (OGGI 6 MARZO 2017) - Emergono dati scioccanti dall'Organizzazione mondiale della sanità che attribuisce all'inquinamento la morte di due milioni di bambini all'anno. Più di una morte su quattro fra i bambini sotto i cinque anni d'età è attribuibile ad un ambiente insalubre, riferisce l'Oms, con rischi ambientali come smog, inquinamento indoor, fumo passivo, acqua non potabile, carenza di servizi igienico-sanitari e igiene inadeguata. Il primo documento parla proprio della salute infantile e dell'ambiente nel quale vengono rilevate le cause di morte tra i bambini da un mese di vita fino a cinque anni, facilmente prevenibili con interventi per ridurre il rischio ambientale, come l'accesso all'acqua in maniera sicura o i combustibili di cottura puliti in maniera adeguata. Margaret Chan, direttore generale dell'Oms, etichetta un ambiente inquinato come letale per i bambini più piccoli: "I loro organi ed il sistema immunitario in via di sviluppo li rendono particolarmente vulnerabili all'aria e all'acqua sporche" conclude ponendo l'attenzione su un ambiente sicuro e pulito per i bambini al di sotto dei cinque anni.

L'INQUINAMENTO UCCIDE I BAMBINI: DATI CHOC DELL'OMS, DUE MILIONI DI MORTI ALL'ANNO (OGGI 6 MARZO 2017) - L'Organizzazione mondiale per la sanità ha deciso di porre l'attenzione sull'inquinamento, principale causa di morte dei bambini, con le esposizioni dannose che possono cominciare addirittura dal grembo materno, aumentando il rischio di una nascita prematura. Il documento dell'Oms svela che i i bambini in età prescolare esposti all'aria inquinata e al fumo passivo hanno un aumento del rischio di polmonite durante l'infanzia ed in età adulta vanno incontro al rischio di malattie respiratorie come l'asma, oltre alle malattie cardiache, all'ictus e al cancro. Ogni anno 570.000 bambini sotto i 5 anni muoiono per infezioni respiratorie per inquinamento dell'aria e fumo passivo, 361.000 muoiono a causa di diarrea (per scarso accesso all'acqua pulita), 270.000 muoiono durante il loro primo mese di vita a causa della prematurità (evitato dalla riduzione dello smog), 200.000 bambini sotto i 5 anni muoiono a causa di lesioni involontarie attribuibili all'ambiente (tipo gli avvelenamenti). L'Oms pone l'attenzione anche alle esposizioni a sostanze chimiche nocive attraverso il cibo, l'acqua, l'aria e richiama ad un impegno globale per rendere sicuri i luoghi dove vivono i bambini: migliorare l'acqua potabile, i servizi igienico-sanitari, l'igiene generale e proteggere le donne incinte dal fumo.

