LUCA VARANI/ Manuel Foffo e Marco Prato: il piano diabolico per eliminare il padre del primo (Oggi 6 marzo)

LUCA VARANI, ULTIME NOTIZIE: UN PIANO PER ELIMINARE IL PADRE MESSO A PUNTO DA MANUEL FOFFO E MARCO PRATO (NEWS, OGGI 6 MARZO 2017) - Nei giorni scorsi la famiglia di Luca Varani ha celebrato una triste ricorrenza, in occasione del primo anniversario del delitto del 23enne, massacrato - secondo l'accusa - da Marco Prato e Manuel Foffo il 4 marzo 2016. In concomitanza con questa ricorrenza, è giunto uno scoop che sta facendo tremare la Roma amante dei festini gay: il settimanale Giallo ha infatti rivelato la sieropositività di Marco Prato, il 30enne a processo con rito ordinario per l'omicidio di Luca Varani. Dopo la clamorosa rivelazione, il medesimo settimanale diretto da Andrea Biavardi ne ha resa nota una seconda, dai contorni inquietanti e che contribuirebbe a gettare nuove ombre sulle vite di Prato e di Manuel Foffo, già condannato a 30 anni di reclusione in primo grado, avendo optato per il rito abbreviato. Nell'ultimo interrogatorio al quale Marco Prato si sottopose, lo scorso 9 dicembre, prima della chiusura delle indagini e del loro rinvio a giudizio, il giovane dal carcere Regina Coeli dove è detenuto rivelò una verità shock. Si tratta dell'assurdo piano che lui e Manuel avevano progettato la notte prima dell'omicidio di Luca Varani. Nei loro piani omicidi, infatti, era finito anche il padre di Manuel, Valter Foffo. "Manuel mi considerava la sua fonte di guadagno. Lui avrebbe investito su di me. Lui avrebbe avuto un ingente guadagno dalla morte del padre", ha rivelato Prato al giudice nel corso della sua ultima occasione per dire la verità. Quella emersa è una storia agghiacciante che non era mai trapelata prima d'ora e che contiene una serie di particolari inquietanti. A detta di Marco Prato, lui avrebbe dovuto cambiare sesso al fine di sedurre il padre di Manuel Foffo, da sempre attratto dalle donne. Una decisione che avrebbe comportato ovviamente un processo molto lungo, dall'assunzione di farmaci all'operazione chirurgica. "Io ho assecondato il progetto di Manuel di uccidere il padre perché tale cosa era subordinata al mio cambio di sesso, sapendo che il processo era molto lungo", ha dichiarato il 30enne. Nonostante questo lui avrebbe comunque potuto lavorare ai suoi progetti di natura economica. Un piano diabolico, dunque, quello messo a punto dai due giovani prima dell'uccisione di Luca Varani, in una notte dominata dall'uso e dall'abuso di alcol e droga. "Lui ha alimentato un progetto che io avevo già in mente", ha poi aggiunto Marco Prato nel suo delirante interrogatorio, rivelando la sua intenzione di cambiare sesso e di andare in Thailandia per questo motivo. Sempre in merito al progetto di uccidere il padre di Manuel Foffo, l'amico e complice ha poi commentato: "Lui aveva degli occhi irriconoscibili, diversi da quelli che aveva prima ma uguali a quelli che aveva quando aveva martello e coltello ed era su Luca Varani". Il discorso su quel progetto folle durò oltre un'ora. Per lui non era impensabile il progetto avanzato da Foffo quanto piuttosto il modo: a sua detta, il cambio di sesso non era possibile in quanto i suoi genitori erano contrari.

