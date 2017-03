MUORE SCHIACCIATO DA RIVISTE HOT/ 50enne sepolto da una collezione di 6 tonnellate di "Playboy"

MUORE SCHIACCIATO DA RIVISTE HOT: GIAPPONE, 50ENNE SEPOLTO DA UNA COLLEZIONE DI 6 TONNELLATE - Il disordine può rivelarsi letale: in Giappone un uomo di 50 anni è stato trovato morto in casa, schiacciato da sei tonnellate di riviste porno. La notizia è stata lanciata dal giornale britannico Metro, secondo cui la vittima è stata scoperta dalle autorità sei mesi dopo la sua morte. La collezione di riviste era, dunque, molto ricca, considerando il peso dei giornali sotto cui è stato trovato. Non è, però, ancora chiara la dinamica dell'incidente: se, cioè, sia morto per un attacco di cuore, se sia stato soffocato dalle riviste o se, invece, sia morto dopo una caduta sui giornali hot mentre provava a dare una sistemata alla sua abitazione. La famiglia di Joji, l'unico riferimento noto della vittima, avrebbe provato a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda e, infatti, avrebbe inviato una squadra di pulizie per rimuovere nella massima discrezione la grande mole di riviste, ma uno degli addetti avrebbe fatto trapelare qualche indiscrezione. Ad esempio, avrebbe fatto sapere che ogni angolo della casa era coperto da riviste porno o da ritagli di articoli. Uno degli aspetti, però, che fa riflettere dell'intera vicenda riguarda anche la tempistica del ritrovamento dell'uomo senza vita: la vittima è stata scoperta sei mesi dopo la sua morte.

