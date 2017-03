PADRE GRAZIANO/ Guerrina Piscaglia: depositata la richiesta d’Appello, sentenza prima dell’estate? (6 marzo)

PADRE GRAZIANO, ULTIME NOTIZIE GUERRINA PISCAGLIA: DIFESA DEL FRATE DEPOSITA LA RICHIESTA D’APPELLO, A BREVE IL PROCESSO (NEWS OGGI, 6 MARZO 2017) - Nei mesi prossimi si riaccenderanno i riflettori su Padre Graziano, il religioso congolese ai domiciliari per l'omicidio di Guerrina Piscaglia. L'uomo era stato condannato lo scorso ottobre a 27 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere della casalinga 50enne di Ca' Raffaello, misteriosamente scomparsa il primo maggio 2014. Il suo corpo non fu mai trovato, ma non bastò questo ad evitare al frate una severissima condanna. Secondo la Corte d'Assise di Arezzo, che accolse in pieno la richiesta di condanna della procura, il sacerdote congolese avrebbe avuto una relazione sentimentale con la parrocchiana, la quale fu poi uccisa per evitare uno scandalo. Dopo la sentenza di condanna, la difesa di Padre Graziano formata dagli avvocati Riziero Angeletti e Francesco Zacheo, aveva tempo fino al prossimo 8 marzo per depositare l'eventuale richiesta d'Appello. Allo scadere del tempo, però, il deposito dell'istanza è avvenuto proprio nelle passate ore e precisamente lo scorso venerdì. Lo rivela il sito ArezzoNotizie.it, confermando così quanto già da tempo annunciato dai due legali del presunto assassino di Guerrina Piscaglia. Dopo la formulazione ufficiale dell'Appello avvenuta nei giorni scorsi, la notizia è ovviamente trapelata sui social dove ha fatto molto discutere, riaccendendo gli animi attorno ad un giallo attualmente senza soluzione e con molti tasselli ancora mancanti, a partire proprio dal cadavere della donna, mai di fatto trovato. Dal giorno della sentenza sono passati quasi tre mesi e, da ciò che si apprende la difesa del frate ha voluto sfruttare tutto il tempo a sua disposizione per non lasciare nulla di intentato. Era stato lo stesso avvocato Angeletti, alcuni giorni fa, a commentare in merito: "La sentenza era composta da quasi 250 pagine, e non vogliamo lasciare niente al caso". Ora che l'Appello è stato formalizzato, dunque, non resta che attendere la prossima mossa degli avvocati di Padre Graziano, i quali avrebbero ovviamente tutta l'intenzione di ribaltare la situazione per nulla semplice del proprio assistito. Il giudice di Appello potrà infatti chiedere la nullità totale o parziale della sentenza appellata e non si esclude che il processo di secondo grado potrà concludersi, con la relativa sentenza, entro l'inizio dell'estate. Già per il prossimo maggio, infatti, come spera la difesa del presunto assassino di Guerrina Piscaglia, potrebbe essere fissata la prima udienza del nuovo processo che avrà naturalmente una durata molto più breve rispetto al primo grado. Se infatti la Corte fiorentina non riterrà opportuno risentire i testi o effettuare ulteriori perizie, il procedimento in Appello potrebbe concludersi in appena due udienze, sentenza compresa. Tra pochi mesi, dunque, scopriremo quale sarà il destino di Padre Graziano e se riuscirà, almeno questa volta, a convincere i giudici della sua più volte proclamata innocenza.

