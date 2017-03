PRESTO LA MACCHINA, RISCHIO LA MULTA?/ Ecco cosa succede se qualcosa va storto

MULTE STRADALI, COSA RISCHI SE PRESTI LA MACCHINA? PAGHERA' ANCHE IL PROPRIETARIO DELLA VETTURA (OGGI 6 MARZO 2017) - Capita spesso di prestare l'auto ad un amico o ad un famigliare senza sapere a cosa si andrebbe incontro in caso di una multa stradale. La legge individua oltre al trasgressore alla guida dell'auto, un'altra persona che è tenuta a pagare la multa insieme al primo, ovvero il responsabile in solido. Questa è una persona a cui le autorità possono chiedere il pagamento integrale della multa e notificarla sia al trasgressore che al proprietario dell'autovettura. Come ricorda 'laleggepertutti.it', in caso di mancato pagamento di uno dei due si potrà agire anche con un pignoramento o un fermo auto sia per il trasgressore che per il responsabile in solido e l'autorità potrà farlo in contemporanea o meno, visto che non ha l'obbligo di agire prima per un soggetto che per un altro. Se un padre presta l'auto al figlio e questo compie un eccesso di velocità la multa arriverà al genitore perchè è l'intestatario dell'auto e la polizia gli chiederà di indicare il nome del conducente entro 60 giorni quindi scatterà anche la multa per il figlio mentre i punti sulla patente verranno tolti soltanto al possessore dell'auto. In caso di un minorenne i genitori saranno pienamente responsabili mentre un erede non sarà mai responsabile di una multa stradale di un parente defunto.

