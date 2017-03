PREVISIONI METEO/ Neve al nord, ma aumentano le temperature (News del tempo oggi, 6 marzo 2017)

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: NEVE AL NORD, MA AUMENTANO LE TEMPERATURE (OGGI, 6 MARZO 2017) - Durante la giornata di oggi, lunedì 6 marzo 2017, sono previste nevicate soprattutto al nord del nostro paese. Partiamo dalle prime ore della mattina quando vedremo raffiche di neve su Valle d'Aosta, alto Piemonte e sul Trentino Alto Adige. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà ancora con la neve che si inizierà a far vedere anche in alta Lombardia e nell'entroterra abruzzese proprio al confine con il Lazio. Va sottolineato però come a sorpresa le temperature invece di diminuire con l'aumento delle raffiche di neve aumenta a sorpresa. Laddove ieri ad Aosta vedevamo nella prima mattina meno quattro gradi oggi invece ne abbiamo zero. Queste segnano proprio le minime, mentre le massime si vedranno su Palermo e Catania con diciassette gradi nel pomeriggio. Staremo a vedere poi quale sarà l'andamento del meteo anche nei prossimi giorni in cui sono previsti miglioramenti sia di temperature che più in generale proprio di tempo.

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: CIELO COPERTO SU TUTTA ITALIA (OGGI, 6 MARZO 2017) - Le previsioni del tempo di oggi, lunedì 6 marzo 2017, ci parlano di cielo coperto su tutta l'Italia fin dalle prime ore del mattino. Troveremo infatti nella mattinata cielo limpido solo sulla parte settentrionale della Sardegna e su quella estremamente meridionale della Puglia. Sarà importante inoltre controllare come si muoveranno i venti con delle correnti molto importanti che si muoveranno da nord verso sud-est. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà anche con il cielo che sarà coperto stavolta davvero ovunque. Troveremo forti temporali soprattutto sul versante levante della Liguria e sull'alta Toscana e anche sull'entroterra andando a toccare alcune parti dell'Emilia Romagna. Inoltre ci saranno rovesci su tutta la costa tirrenica a partire dalla Liguria per arrivare alla Calabria. Sull'altro versante invece non si dovrebbe vedere pioggia se non sulle Marche. Temporali per finire previsti anche sulla parte occidentale della Sicilia durante l'orario serale.

© Riproduzione Riservata.