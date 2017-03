PROF UBRIACA A SCUOLA/ Diventa aggressiva, gli alunni e il preside chiamano l’ambulanza

PROFESSORESSA UBRIACA A SCUOLA: COMPORTAMENTO AGGRESSIVO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI, PORTATA VIA IN AMBULANZA (OGGI 6 MARZO 2017) - A Treviso una docente è stata trovata ubriaca durante l'orario di lezione ed il preside ha dovuto allontanarla dall'edificio. Questo è quanto successo all'Istituto Superiore di Treviso, con la docente quarantacinquenne che si è presentata in aula ubriaca proprio in occasione dell'ultima giornata dedicata alla settimana dello sport che era stata organizzata nell'istituto. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta di Treviso' la dipendente scolastica aveva bevuto parecchio prima di presentarsi in aula ed il suo comportamento si è rivelato subito aggressivo nei confronti degli alunni, che avevano notato qualcosa di strano a causa dello stato alcolemico alterato. Il preside ha deciso così di intervenire, ed insieme ai genitori e ad alcuni alunni (che erano presenti alla manifestazione sportiva) hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza e sabato mattina la docente è stata immediatamente ricoverata in ospedale.

TREVISO, AMBULATORI INVASI DAI PROFUGHI USCITI DA UN CENTRO DI ACCOGLIENZA (OGGI 6 MARZO 2017) - La lista d'attesa dell'ambulatorio di Treviso è stata bloccata da una nuova ondata di profughi, appena usciti dal centro di accoglienza dell'ex caserma Serena. Questi erano già in possesso di una carta d'identità e quindi hanno pieno diritto all'assistenza sanitaria e sociale, paralizzando completamente l'ambulatorio dei medici di base di Sant'Antonino. Le liste di attesa erano già piene ed ora i cittadini di Treviso devono fare i conti anche con questa storia, con gli anziani che si vedono sbattuti fuori dalle liste per far posto ai profughi. "Noi non siamo razzisti, i profughi hanno il medico di base a due passi dalla Serena, mentre i residenti devono cercarlo altrove e non è giusto" le parole dei pazienti e dei residenti del posto ai microfoni di 'La tribuna di Treviso'. La tensione è davvero alta, il diritto a rivolgersi a un medico di base deve essere esclusivo dei profughi già usciti dai centri di prima accoglienza mentre chi è ancora nel periodo di permanenza nei centri, anche se ha già la carta di identità, dovrebbe invece limitarsi alle visite mediche interne.

