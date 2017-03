PROSTITUTA A 16 ANNI/ Video, non mi pento e querelo mia madre per avermi denunciata: mi ha rovinata!

PROSTITUTA A 16 ANNI, VIDEO: "NON MI PENTO E QUERELO MIA MADRE PER AVER DENUNCIATO: MI HA ROVINATA!" - Il delicato tema della prostituzione giovanile è stato trattato oggi da "Torto o ragione? Il verdetto finale": protagonista Martina, una 16enne che si è prostituita per qualche mese per garantirsi ogni lusso, nonostante non le fosse mancato nulla anche dopo la morte del padre. La doppia vita della ragazza è stata scoperta dalla mamma Sofia, che per punire chi aveva approfittato della figlia si è rivolta alle forze dell'ordine. «Mia figlia arrivava a casa con abiti firmati e cellulari costosi, lei mi diceva che erano regali di un fidanzatino. Le ho creduto, non potevo pensare che il problema fosse così serio» ha raccontato la madre alla conduttrice Monica Leofreddi. «Non facevo quelle cose perché mi mancava qualcosa, ma perché volevo di più. Volevo sentirmi più grande, desiderata e bella, quindi volevo provare sensazioni forti. Avrei comunque smesso, perché non stavo bene» ha spiegato Martina. La ragazza, però, è stata emarginata da tutti dopo che la voce si è sparsa nel paesino dove vive. Martina, diventata maggiorenne, ha incolpato la madre per averle rovinato la reputazione e le ha chiesto ora di mantenerla agli studi fuori sede, più precisamente a Bologna, dove però secondo una amica ci sarebbe un 40enne con il quale si sarebbe sentita in chat. La madre è convinta che sua figlia non sia capace di vivere da sola e che i concittadini prima o poi impareranno a rispettarla. «Può inibire la figlia tenendola legata economicamente. Non mi sento di poter aderire alle richieste della ragazza» il verdetto del giudice Manuela Maccaroni. Clicca qui per il video del caso trattato su Rai1.

