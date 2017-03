ROTTAMAZIONE EQUITALIA, SPORTELLI ATTIVI PER DUE ORE EXTRA: FIRENZE, BOLOGNA E PADOVA (6 MARZO 2017) - Continua la corsa alla rottamazione delle cartelle di Equitalia, che ha attirato agli sportelli milioni di italiani. Uffici pieni ed oltre orario, ma Equitalia ha deciso di aprire le porte anche nella fascia pomeridiana. Il boom di richieste spinge infatti a prendere provvedimenti, che da oggi, lunedì 6 marzo 2017, potranno essere presentate fino alle 15:15. Potranno usufruire dell'orario extra 15 sportelli a Firenze, Bologna e Padova, che si vanno ad aggiungere a quelli considerati ad alta affluenza, come Roma (via Aurelia, via Benigni, via Colombo), Milano (via Lario, viale dell'Innovazione), Napoli (Coso Meridionale) e Torino (via Alfieri). Altri sportelli invece prolungheranno l'orario per le operazioni di cassa fino alle 13:15: Napoli (Vomero e Fuorigrotta), Salerno, Caserta, Sassari, Cagliari, Perugia, Bari (via Marin), Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro.



ROTTAMAZIONE EQUITALIA, SPORTELLI ATTIVI PER DUE ORE EXTRA: FIRENZE, BOLOGNA E PADOVA (6 MARZO 2017) - Il lavoro straordinario che dovrà affrontare Equitalia per la rottamazione delle cartelle, verrà supportato dalle dirigenze, come richiesto in una circolare da Ernesto Maria Ruffini, l'amministrazione delegato. In previsione dell'ultimo termine, stabilito per il 31 marzo 2017, 200 sportelli dovranno infatti soddisfare le richieste di tutti gli italiani, che potrebbero aumentare proprio con l'avvicinarsi della scadenza. La richiesta dell'AD non mira alla semplice informazione, ma punta verso un sostegno attivo, in modo che possano essere operativi e coordinare "per affiancare i colleghi al front office e di coinvolgere le risorse a vostra disposizione. In questi mesi, ha sottolineato Ruffini a Il Mattino, le azioni sinergiche di tutti gli uffici di Equitalia hanno comportato anche l'attivazione dei servizi alteernativi, come l'app Equiclick, i pagamenti con domiciliazione bancaria e la rateizzazione self-service, in modo da diminuire il carico di lavoro agli operatori addetti allo sportello.

