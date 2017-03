Salamini Italiani alla Cacciatora DOP / Ritirato lotto dal Ministero Salute all’Eurospin: allarme e rischi

SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA DOP, RITIRATO LOTTO DAL MINISTERO: ALLARME ALL’EUROSPIN - Sbarca sulle tavole e i negozi italiani una nuova “minaccia” alla salute: il Ministero ha infatti fatto ritirate un lotto di Salamini Italiani alla Cacciatora DOP perché “cibi potenzialmente pericolosi”. Si tratta di un settore particolare e di una marca particolare: sono i salamini de “La Bottega del gusto” gr.160 prodotto per Eurospin Italia spa a Bortolotti Salumi s.r.l.. con sede via De Gasperi, 9 24020 Cene (Bg), lotto IT 1405 L / Bortolotti Salumi s.r.l. avente scadenza minima 09-04-2017, così recita l’ordinanza del Ministero nel ritiro del lotto specifico di questi salumi. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, consiglia a tutti coloro che avessero acquistato il salame, a non consumarlo e a riportarlo nei punti vendita per la sostituzione o il rimborso.

Ricordiamo che i salamini italiani alla cacciatora debbono essere situati nel territorio delle seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Come riporta la Coldiretti, i salamini italiani alla cacciatora sono prodotti con carni magre ottenute da muscolatura striata appartenente alla carcassa di suino, grasso suino duro, sale, pepe a pezzi e/o macinato, aglio. Non possono essere impiegate carni separate meccanicamente. Nei prossimi giorni si proverà a capire di già riguardo questo particolare lotto ritirato e se soprattutto vi saranno scoperte o testimonianze di eventuali danni provati per la salute; intanto l’intero avviso di richiamo cautelativo per possibili non conformità microbiologiche del prodotto, è stato pubblicato sul sito del nuovo portale dedicato alle allerta alimentari del Ministero della salute.

