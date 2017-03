TRIFONE E TERESA/ News, Giosuè Ruotolo: risolto il giallo degli sms cancellati? (Oggi, 6 marzo 2017)

TRIFONE E TERESA, ULTIME NOTIZIE GIOSUÈ RUOTOLO: RIVELATO IL CONTENUTO DEI MESSAGGI CANCELLATI (NEWS, OGGI 6 MARZO 2017) - Il caso di Trifone Ragone e Teresa Costanza, la coppia di fidanzati uccisi a Pordenone quasi due anni fa, continua a conquistare un'enorme attenzione mediatica. Il motivo è certamente legato al processo in corso in Corte d'Assise a Udine e che vede unico imputato Giosuè Ruotolo, l'ex militare 27enne di Somma Vesuviana, nonché ex commilitone e coinquilino di Trifone. A far discutere nel corso della passata udienza, l'ultima di febbraio, è stato il silenzio di Mariarosaria Patrone, ex fidanzata di Giosuè Ruotolo e indagata a piede libero per favoreggiamento. Proprio per la sua posizione, la giovane si è potuta avvalere della facoltà di non rispondere, garanzia alla quale ha subito fatto riferimento, in apertura di udienza, immediatamente dopo la lettura delle sue generalità. E sul rapporto tra la Patrone e il presunto assassino di Trifone e Teresa si è spesso concentrato l'intero processo a carico dell'ex militare ora in arresto, così come l'ultima puntata del programma di Rete 4, Quarto Grado. Come riporta il quotidiano Il Messaggero Veneto, nell'ambito della trasmissione Mediaset sarebbe emersa la spiegazione circa uno scambio di sms tra Giosuè e Mariarosaria, per mesi al centro delle indagini. Si tratta in particolare di due messaggi poi cancellati e risalenti esattamente alla sera in cui Trifone e Teresa furono uccisi, ovvero il 17 marzo 2015. Il primo era stato inviato dalla ragazza alle 20.49 per poi ricevere una risposta da Ruotolo dopo sei minuti. Non fu il solo messaggio che i due si inviarono, anzi quella serata, stando all'analisi dei tabulati telefonici, fu descritta come particolarmente fitta di sms e telefonate tra la coppia. A destare però il sospetto degli inquirenti era stato un precedente sms, poi divenuto celebre quanto sospetto: "Amore, hai fatto qualcosa che non mi hai detto per caso?". Giosuè Ruotolo aveva replicato: "Amore è cosa avrei dovuto fare? Lo sai che ti dico tutto… Mo 10 minuti e ti chiamo sto finendo di mangiare". I due sms che seguirono e che completavano la conversazione furono però cancellati. Quale era il loro contenuto? E' questo che è stato rivelato nel corso del programma, citando un interrogatorio a Mariarosaria Patrone, nel quale la giovane dava la sua ricostruzione dei fatti. Agli inquirenti la ragazza di Somma aveva rivelato l'eccessiva gelosia che caratterizzava il loro rapporto amoroso, la stessa che l'aveva spinta a scrivere il famoso messaggio che aveva destato non pochi sospetti. La spiegazione ricostruita dalla trasmissione avrebbe a che fare con una presunta storia, l’ennesima, inventata dalla Patrone: a sua detta un maresciallo dei carabinieri l'aveva chiamata con l'intento di dirle una cosa. Si tratterebbe dell'ennesima bugia per far credere all'allora fidanzato di essere tenuto d'occhio da lei: "Gli avevo detto che ero in contatto con un maresciallo di Somma e che quest’ultimo mi avrebbe avvisato ogni volta che Giosuè avesse incontrato ragazze". Giosuè le rispose: "Fai tutti i controlli che vuoi, vai dal maresciallo e vedi quello che ti vuole dire". I due sms furono però cancellati in quanto la ragazza temeva che potessero essere mal interpretati. Sarebbe realmente questo il tassello mancante relativo ai messaggi entrati nell'inchiesta sul duplice delitto di Trifone e Teresa?

