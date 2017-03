Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Lite Renzi-Grillo. Brutto episodio a San Severo (6 marzo 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). BRUTTO EPISODIO A SAN SEVERO - Non tanto per i danni, quanto per il simbolo di avversione contro lo Stato, e le implicazioni che il gesto porta con sé. Nella notte uno sconosciuto ha esploso due colpi di pistola contro i mezzi della polizia posteggiare fuori dal locale commissariato. I colpi indirizzati nello specifico, verso due macchine del reparto anticrimine sono stati sparati da un uomo apparentemente di una trentina d'anni che è adesso attivamente ricercato. Immediate le parole del questore della cittadina, che ha sottolineato come i nuovi rinforzi inviati direttamente dal Viminale stanno contrastando la criminalità organizzata pugliese, cosa che infastidisce i boss locali e i loro malevoli affari.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). AFFONDO DI SPERANZA SULLA QUESTIONE CONSIP - Un vero e proprio affondo quello di Speranza che ieri parlando con i giornalisti ha chiesto al ministro dello sport, Luca Lotti di lasciare l’incarico. Il ragionamento del leader della minoranza che ha deciso la scissione dal PD, cerca di essere abbastanza pragmatico e indica al governo la strada da seguire per garantire l’appoggio al governo dai parlamentari che lo seguono. Per Speranza il passaggio principale è quello che Lotti presenti le dimissioni dall’incarico di governo, dimissioni che però non devono pregiudicare la tenuta dell’esecutivo presieduto da Gentiloni. Importante l’apertura in caso di mancate dimissioni ala possibilità di poter votare la richiesta di sfiducia che nei prossimi giorni sarà presentata in parlamento dal Movimento Cinque Stelle, una mozione quella si che se approvata potrebbe portare alla caduta del governo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). LITE GRILLO-RENZI - Ha scelto di rispondere a Grillo tramite una lettera sul suo blog ma lo a fatto in maniera durissima. Matteo Renzi nella missiva pubblicata su internet è un figlio che difende a spada tratta il proprio genitore, e che vede nell’atteggiamento tenuto in questi giorni dal Movimento cinque stelle in generale e da Beppe Grillo in particolare il solito "vizio italiano" dello sciacallaggio politico. La Risposte segue un intervento sul post del M5S nel quale il suo fondatore indicava in Renzi un rottamatore che questa volte aveva rottamato il padre. La vicenda al di la dei toni politici sottolinea il nervosismo che agita le acque della politica italiana, una politica incapace di tener fuori gli scandali di palazzo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). GLI ITALIANI NON HANNO FIDUCIA NEL GOVERNO - Cresce la sfiducia degli italiani sul governo, sfiducia che ormai sta raggiungendo i livelli più alti da un paio di anni a questa parte. A certificarlo un sondaggio fatto dalla società Ipsos che ha chiesto ad un campione di connazionali, diviso per composizione geografica, sesso, età e attività sociale, quanto abbiano fiducia nell’esecutivo. Meno di 2 italiani su dieci ha confermato di avere fiducia piena nella ripresa economica italiana, mentre uno su due è certo che questo esecutivo non riuscirà a concludere nulla di buono. A pesare e non di poco la situazione al limite di guerra sociale che vede molte fasce della popolazione sopravvivere al difficile periodo di crisi, situazione finanche essasperata dai continui litigi tra chi, i politici, dovrebbero individuare una via d’uscita. I dati sono in netto calo sia rispetto all'anno scorso, che rispetto ai sondaggi precedenti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SERIE A, SOLO UN PARI PER LA JUVENTUS - Una fuga solo a metà, quella che questo pomeriggio ha messo in atto la Juventus di Massimiliano Allegri, che sul campo di Udine non è stata capace di andare più in là di un pareggio. I bianconeri sono andati in svantaggio nel primo tempo, e solo nella seconda frazione hanno trovato il goal del pareggio con Bonucci. Con il punto guadagnato oggi i bianconeri si portano a più otto dalla seconda in classifica, quella Roma che ieri è stata sconfitta in casa dal Napoli. Nelle altre partite di oggi goleada Inter sul campo del Cagliari, e sconfitta del Palermo a Torino. In coda perde anche l'Empoli mentre ottimo pareggio invece del Crotone contro il Sassuolo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SCI, SECONDO TRIONFO IN DUE GIORNI PER SOFIA GOGGIA - Ha interrotto i primi fischi conseguenti allo sbaglio di un penalty grazie a una doppietta, questa è stata la serata di Carlos Bacca che ieri in un San Siro strapieno ha di fatto affondato il Chievo, facendo raggiungere alla sua squadra quel quinto posto che lascia invariate le speranze dell’accesso nelle coppe europee del prossimo anno. Negli altri anticipi vittoria del Napoli a Roma, e passeggiata Sampdoria su un Pescara che con i suoi dodici punti è ormai con un piede in serie B. Da segnalare la manifestazione dei tifosi che a Milano hanno inscenato una protesta stante la mancanza del closing, mancanza che di fatto ha bloccato tutte le operazioni di mercato, lasciando a Montella solamente una squadra di media classifica.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). PREMIER LEAGUE, GABBIADINI ANCORA DECISIVO - La nemesi da parte di un giocatore, questo è quello che sta avvenendo con Sarri stante le continue segnature di Manolo Gabbiadini. Il forte centravanti non riusciva l’anno scorso a trovare spazio nel Napoli di Higuain, quest’anno che doveva essere l’anno della sua consacrazione nel club campano non ha mai guadagnato la fiducia del tecnico, che alla fine ha dato il placet per il trasferimento in Inghilterra. Giunto in premier Manolo è letteralmente esploso, ritrovando quella continuità che a Napoli gli impediva di segnare. Nel suo Southampton Manolo ha immediatamente conquistato la maglia da titolare, e i goal che mette a segno con regolarità matematica non fanno altro che aggravare il castigo della sua ex squadra, una squadra che forse non è mai riuscita a capirlo appieno.

© Riproduzione Riservata.