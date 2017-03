VERONICA PANARELLO/ Lorys Stival: l’aspetto sul quale si incentrerà il processo d’Appello (Oggi 6 marzo 2017)

VERONICA PANARELLO, ULTIME NOTIZIE LORYS STIVAL: VERSO IL PROCESSO D’APPELLO (NEWS OGGI, 6 MARZO 2017) - Cresce l'attesa in vista del processo d'Appello che vedrà protagonista Veronica Panarello, la giovane mamma di Santa Croce Camerina, accusata di aver ucciso il figlio Lorys Stival. Ne sono certi la Procura di Ragusa ed il gup Andrea Reale, il quale lo scorso 17 ottobre ha emesso la sentenza di condanna, al termine del processo di primo grado, condannando la donna a 30 anni di reclusione. Il massimo della pena, calcolato sulla base del procedimento con rito abbreviato scelto dalla sua difesa rappresentata dall'avvocato Francesco Villardita e che ora promette nuovi colpi di scena nel corso dell'Appello che si svolgerà nei prossimi mesi. Le ultime novità su Veronica Panarello, rese note dal sito web UrbanPost.it, si basano su un nuovo quesito: la presunta assassina di Lorys Stival era sola in casa la mattina del 29 novembre 2014, quando il bambino fu ucciso? Un interrogativo che potrebbe aprire la strada a nuove quanto inquietanti verità e del quale sarebbe convinto l'avvocato Villardita, intervenuto nei giorni scorsi alla trasmissione di Rai1, La vita in diretta. A sua detta, infatti, la sua assistita non era affatto sola nella sua abitazione di Santa Croce Camerina e sulla dimostrazione di questo aspetto potrebbe incentrarsi il processo d'Appello. Ma cosa avrebbe portato a questa convinzione? A detta del legale, mentre Veronica Panarello tornava a casa, la mattina del delitto del primogenito di appena otto anni, non era da sola neppure nella sua auto. Lo proverebbe una consulenza tecnico-scientifica prodotta dalla difesa e che mostrerebbe "l’esistenza di una persona nel sedile posteriore lato guida dell’auto guidata dalla Panarello". Villardita ha poi ribadito ancora una volta quelle che sono le "palesi contraddizioni" emerse nella relazione depositata lo scorso 14 febbraio dal gup Andrea Reale e contenente le motivazioni della sentenza di condanna a carico di Veronica. A detta della difesa, infatti, la prima grande contraddizione avrebbe a che fare con l'ipotesi della sindrome di Medea della quale la Panarello sarebbe affetta e che mal si concilia con l'affermazione di "lucida assassina" attribuita alla sua assistita. Non solo: il giudice dell’udienza preliminare, nel commentare l'omicidio di Lorys Stival avrebbe parlato di "dolo d'impeto", ma in questo caso, secondo l'avvocato Francesco Villardita, non troverebbe alcuna giustificazione il precedente sopralluogo nel canalone, dove il corpo del piccolo fu nascosto dopo il suo omicidio, né le pulizie domestiche da parte di Veronica Panarello nei momenti successivi all'uccisione del figlio.

