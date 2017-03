ALESSANDRO CERCIELLO, MORTO A 38 ANNI IL VISAGISTA DELLE STAR: L'ULTIMO POST SU FACEBOOK (OGGI, 7 MARZO 2017) - Moltissime persone stanno portando in queste ore il loro ultimo saluto ad Alessandro Cerciello, il visagista di Casalnuovo titolare dell'Accademia Cerciello morto ieri in seguito ad un infarto. L'artista del make-up campano, proprio poche ore prima del malore che gli è costato la vita, aveva pubblicato su Facebook un post in cui nulla lasciava presagire che da lì a poco avrebbe potuto morire:"Tempo di esami...gruppo accademico 2016/2017 buongiorno a tutti dal Vs. Aley ed un in bocca al lupo a tutte loro. Coadiuvato dalle mie collaboratrici che mi seguono sempre", clicca qui per vederlo. Come riportato da vocedinapoli.it, i suoi funerali si svolgeranno oggi, martedì 7 marzo 2017, alle ore 15.30 nella chiesa di Casalnuovo in via Padre Carmine Fico 88. Al rito funebre sono attese centinaia di persone.

ALESSANDRO CERCIELLO, MORTO A 38 ANNI IL VISAGISTA DELLE STAR: STRONCATO DA UN INFARTO (OGGI, 7 MARZO 2017) - Alessandro Cerciello è morto ieri all'età di 38 anni: il noto visagista delle star, originario di Casalnuovo, come riportato da Il Mattino di Napoli, è stato colto da un infarto nella propria abitazione. Nel tardo pomeriggio di ieri Cerciello era salito un attimo a casa, ma lì non si è sentito bene e i soccorsi non hanno potuto evitare il suo decesso. Il mago del make-up campano, come ha confessato una sua affezionata cliente tra le lacrime, non era nuovo a problemi di natura cardiaca, che in passato aveva superato non senza difficoltà. Alessandro Cerciello, come sottolineato da vocedinapoli.it, era il punto fermo dell'Accademia Cerciello, un luogo dove tantissime ragazze si recavano quotidianamente per apprendere dal visagista i trucchi del mestiere. Il 38enne era molto noto nel mondo dello spettacolo e le sue collaborazioni con brand del calibro di Chanel e Dior erano la conferma del suo grande talento nell'ambito del make-up.

