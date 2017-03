AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A13 (ultime notizie, oggi 7 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 7 MARZO 2017). INCIDENTE NELLA NOTTE SULL'A13 BOLOGNA-PADOVA - Nella notte si è verificato un brutto incidente sulle autostrade italiane come raccontato dal sito istituzionale Autostrade.it. Siamo sull'A13 Bologna-Padova dove si crea una coda proprio per l'incidente in questione al km 101.1 direzione Bologna tra Padova industriale e Bivio A13/Diramazione Padova. Sicuramente uno scossone che ha portato a diversi problemi con il pronto intervento degli addetti alle autostrade che sono subito giunti sul luogo in questione del fatto. Una situazione che però non è ancora chiara nei dettagli visto che il sito in questione non ha fornito informazioni su eventuali feriti o su quali mezzi fossero coinvolti nella situazione in questione. Speriamo ovviamente che non ci siano feriti gravi e che la situazione possa tornare alla normalità nella giornata di oggi quando sicuramente quel tratto di autostrada sarà percorso da chi si muoverà per motivi di lavoro o altri sull'autostrada A13.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 7 MARZO 2017). MATERIALI DISPERSI SULLA VARIANTE DI VALICO NELLA NOTTE - Nella notte c'è stato un problema da non sottovalutare sulla Variante di Valico. Questo è stato prontamente segnalato dal sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it. Si parla infatti al km 17.425 direzione Firenze di traffico rallentato tra Bivio A1-Variante e Badia. Il motivo è quello di materiali vari dispersi che hanno portato al pronto intervento della sicurezza stradale. Questo ovviamente perchè la presenza di materiali di qualsiasi tipo, soprattutto nel caso si tratti di liquidi, può portare a complicazioni nella viabilità e anche a incidenti. Se arriva una pronta segnalazione è quindi d'obbligo adoperarsi per evitare subito che ci siano dei problemi. Staremo a vedere quello che potrà accadere nelle prossime ore e se questa mattina ci saranno delle conseguenze legate al traffico o magari alla chiusura di un tratto della Variante di Valico, perchè nel caso fossero ancora rischiosi alcune parti di autostrada allora sarebbe meglio essere preventivi e chiudere un tratto facendo compiere a chi deve transitare in quel luogo un percorso alternativo.

