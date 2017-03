CONCETTA SERRANO/ Sarah Scazzi, la madre accusa Michele Misseri: "Pagherai" (La Vita in Diretta, 7 marzo 2017)

CONCETTA SERRANO, SARAH SCAZZI, LA MADRE ACCUSA A MICHELE MISSERI: "PAGHERAI" (LA VITA IN DIRETTA, 7 MARZO 2017) - Si è chiusa nel suo dolore Concetta Serrano, la madre di Sarah Scazzi, morta per mano - secondo i giudici - da Sabrina Misseri e Cossima Serrano. La mamma della ragazzina ha sempre partecipato in modo attivo sia alle ricerche della figlia, che in seguito, per combattere affinché venisse fatta giustizia. Dopo diversi mesi di silenzio, Concetta Serrano riprende la parola e questa voltta si rivolge direttamente a Michele Misseri, rispettivamente padre e marito di Sabrina e Cosima. Intervenuta in questi giorni in diversi salotti televisivi, la madre di Sarah Scazzi sarà presente oggi, martedì 7 marzo 2017, a La Vita in Diretta, per parlare di come sta affrontando la tragedia e commentare le ultime vicende giudiziarie, che non solo hanno confermato l'ergastolo per madre e figlia, ma hanno condannato lo stesso Michele Misseri ad 8 anni di reclusione con l'accusa di occultamento di cadavere.

CONCETTA SERRANO, SARAH SCAZZI, LA MADRE ACCUSA A MICHELE MISSERI: "PAGHERAI" (LA VITA IN DIRETTA, 7 MARZO 2017) - In questi giorni, Concetta Serrano ha voluto indirizzare una lettera aperta a Michele Misseri, di cui ha parlato in un suo intervento a I Fatti Vostri. La vita continua, ha affermato, ma ciò che è accaduto alla figlia Sarah Scazzi non può e non deve essere dimenticato. Nemmeno ciò che ha comportato per la sua persona ed alla sua famiglia, che ancora oggi vivono in pieno il dolore della tragica perdita. L'ultima sentenza dei giudici sulla conferma della condanna per Sabrina Misseri e Cosima Serrano dà una piccola soddisfazione in termini di giustizia, ma ora, Concetta Serrano vorrebbe quel passo in più che madre e figlia non hanno mai compiuto. Le due donne infatti continuano a proclamarsi innocenti, ma la mamma di Sarah Scazzi ha bisogno della verità. Vuole sapere che cosa è successo davvero nella villa di Avetrana, una colpa da cui non è immune nemmeno Michele Misseri. Nonostante quest'ultimo, a detta dei giudici, non è coinvolto nell'esecuzione materiale del delitto, Concetta lo considera comunque colpevole e gli assicura che prima o poi dovrà pagare per tutto ciò che ha fatto.

