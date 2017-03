DJ FABO / Venerdì la preghiera in Chiesa: Curia di Milano “ecco perché non ci saranno i funerali”

DJ FABO, VENERDÌ PREGHIERA IN CHIESA: CURIA MILANO, “ECCO PERCHÈ NON CI SARANNO FUNERALI“ (OGGI, 7 MARZO 2017) - Non saranno funerali ma un semplice momento di preghiera in Chiesa a Milano: l’ultimo saluto a Dj Fabo verrà svolto venerdì prossimo nella parrocchia di Sant’Ildefonso, con il prete amico di famiglia Don Antonio Suighi che officerà il gesto semplice e raccolto, un invito a famigliari e amici stessi. La Curia dopo e la madre di Fabiano prima hanno spiegato il perché di un momento così e non di una messa a suffragio o di un funerale: «Il parroco di Sant'Ideldefonso ha incontrato la mamma di Fabiano e ha accolto il suo desiderio di vivere un momento di preghiera a suffragio del figlio», ha spiegato don Davide Milani, responsabile dell'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Milano. In una intervista oggi a La Stampa lo stesso Don Milani ha spiegato perché la Chiesa ha acconsentito alla richiesta della famiglia, che non voleva una messa per Dj Fabo visto che “non era nelle corde del dj giramondo”, ricorda la mamma. «La Chiesa e la parrocchia esprime il desiderio di quella comunità cristiana di essere vicina a questa madre che ha perso un figlio e a tutti coloro che sinceramente soffrono per la sua morte. E insieme pregare per il defunto». Quando viene chiesto a Don Milani se sia un fatto nuovo e rivoluzionario quello scelto in questi ultimi tempi dalla Chiesa, il collaboratore di Cardinal Scola replica, «No, da sempre la Chiesa prega per i defunti. La commemorazione dei fedeli defunti è uno dei momenti nei quali le chiese si riempiono maggiormente, segno di come questo legame con chi non c'è più interpella e interroga tutti». Scola si dice d’accordo e ha condiviso la scelta del parroco, al di là di ogni strumentalizzazione che può essere fatta, purtroppo; «Basta leggere i giornali e le notizie che sono seguite a quella morte per rendersene conto. Basta guardare anche a come reagiscono alcuni alla notizia di questo momento di preghiera, come se si trattasse di qualcosa di nuovo o di rivoluzionario. Non sono funerali e non è nemmeno una messa di suffragio, ma è la risposta positiva a una richiesta esplicita della mamma di Fabiano. Sarebbe triste se si speculasse su un gesto di compassione cristiana e di preghiera».

DJ FABO, VENERDÌ PREGHIERA A MILANO: MINA WELBY LODA L’APERTURA DELLA CHIESA (OGGI, 7 MARZO 2017) - Non sono funerali quelli per Dj Fabo, eppure la moglie di Piergiorgio Welby di fronte alla scelta della Chiesa di Milano di trovare un momento di preghiera e ricordo a suffragio di Fabiano Antoniani, ha visto con positività quanto invece non era capitato a suo marito. «Rngrazio tutti coloro che, all'interno della Chiesa, hanno mostrato compassione e comprensione per la scelta dell'uomo che ha lottato per il diritto di scegliere come morire». La Welby, co-presidente dell’associazione Luca Coscioni che ha accompagnato l’ultimo viaggio di Fabo in Svizzera, loda la scelta della Chiesa, anche se forse travisando il messaggio che qui sopra abbiamo messo per intero della stessa curia di Milano. «A Piergiorgio fu negato il funerale religioso. Mio marito aveva chiesto l'eutanasia e, anche se lui riuscì a ottenere l'interruzione delle terapie nel pieno rispetto del diritto e della Costituzione, io aggiunge non riuscii a ricevere la comprensione della Chiesa alla quale avevo chiesto la cerimonia religiosa. Oggi invece molti illustri rappresentanti della Chiesa hanno espresso la propria compassione e comprensione per il dolore di Fabo e a nome mio e dell'Associazione Luca Coscioni non posso che porgere un sincero e profondo ringraziamento per questa apertura che porta con sé un grande valore di umanità e progressismo». Di fronte alla richiesta esplicita, Don Milani nella sua intervista di oggi a La Stampa ha voluto spiegare meglio: «Il giudizio che esprime la Chiesa con questo gesto di preghiera è di affidare Fabiano alla misericordia di Dio, come fa sempre con tutti i defunti. Ma la posizione della Chiesa sull'eutanasia e il fine vita non cambia». (Niccolò Magnani)

